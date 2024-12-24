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15 удивительных фактов про Рождество, о которых мало кто знает

  • 24.12.2024, 17:47
  • 1,934
15 удивительных фактов про Рождество, о которых мало кто знает

Традиции праздника хранят еще много тайн.

Безусловно, Рождество является самым большим, самым празднуемым и самым декорированным праздником в мире.

Дома, улицы и городские площади украшаются огоньками, рождественскими елками и разными персонажами, такими как Иосиф, Мария, мудрецы и пастухи.

В магазинах и по радио играют рождественские мелодии. Везде чувствуется праздничное настроение. Но больше всех, конечно, праздник Рождества ждут дети для того, чтобы открыть свои подарки, которые им под елку положили родители.

С праздником Рождества связано очень много хороших традиций. Некоторые из них известные, а некоторые — не очень, пишет блогер Роман Савочка.

1

Английское слово Christmas является соединением двух слов: Christ, что означает Мессия, и mass, что означает евхаристия или вечера Господня.

2

Вопреки всеобщему заблуждению, слово Xmas не есть что-то новое и не является попыткой вытеснить слово Христос из Рождества. Буква X взята из греческого алфавита, на которую начинается имя Христос.

3

Во всем цивилизованном мире Рождество празднуют 25 декабря, только некоторые страны, которые находятся под православным влиянием, продолжают праздновать Рождество по, так называемому, старому стилю - 7 января. Вся эта суета из-за того, что православная церковь использует давно устаревший Юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем. Европа отказалась от Юлианского календаря из-за его погрешностей более 500 лет назад, и в 1582 году перешла на более точный Григорианский календарь. По Юлианскому календарю Рождество выпадает на 7 Января, а Новый год - 14.

Например, в Украине можно наблюдать такой парадокс: люди празднуют Рождество (когда родился Иисус) по устаревшему Юлианскому календарю, а Новый год (когда Иисусу дали Имя) - по современному Григорианскому. Парадокс заключается в том, что Новый год получился перед Рождеством.

4

Недавно Верховная Рада Украины приняла решение сделать 25 декабря выходным днем. Это огромный шаг к тому, чтобы восстановить историческую справедливость и, наконец-то, начать праздновать Рождество в один день с Европой и Америкой. Для быстрейшего перестраивания людей, я предлагаю сделать 7 января рабочим днем:)

5

Дата празднования Рождества - 25 декабря - выбрана не случайно. Отцы церкви считали, что Христос, согласно пророчествам, родился во время зимнего солнцестояния, в самый короткий день на земле. Святой Августин пишет, что рождение Христа символизирует восхождение солнца, описанное в Малахии 4:2.

6

Самая популярная в мире рождественская мелодия Carol of the Bells была написана в 1901 году украинским учителем музыки Николаем Леонтовичем.

7

Слово Noël, часто используемое в английском языке в рождественских песнях, на французском означает Рождество.

8

Традиция дарить детям подарки на Рождество произошла от Библейской истории, в которой мудрецы с востока принесли дары новорожденному Иисусу.

9

Вопреки всеобщему заблуждению, в Библии не написано, что мудрецов было трое:)

10

В некоторых европейских странах, таких как Греция, Италия, Испания и Германия, подарки на Рождество получают не только дети... Государством гарантирован всем рабочим рождественский бонус, равный месячной зарплате!

11

Традиция ставить и украшать елку на Рождество появилась в Германии во время протестантской реформации. По некоторым данным, именно Мартин Лютер был первым человеком, который поставил вечнозеленое дерево у себя дома, украсив его фруктами и свечками.

12

Современный красный костюм Санты Клауса был придуман в тридцатых годах прошлого столетия компанией Coca-Cola.

13

Санта Клаус назван в честь проповедника 4-го столетия Святого Николая. Родившись в богатой семье, Николай, после покаяния, раздал все свое имущество бедным и стал проповедником Евангелия.

14

Дед Мороз и снегурочка это чисто советские персонажи, которые не имеют ничего общего с Рождеством. Они были придуманы во время правления Сталина, когда советская власть запретила праздновать Рождество и предложила людям новый грандиозный праздник - Новый Год. Санта Клаус (святой Николай) не вписывался в коммунистическую идеологию, поэтому был придуман его клон - Дед Мороз.

15

После революции 1917 года Рождество в советском союзе находилось под полным запретом, а также этот день был рабочим. Для того, чтобы отпраздновать Рождество в то время, евангельские христиане проводили служение в 6 часов утра, чтобы успеть сходить в церковь еще до работы. Во многих протестантских церквях западной Украины эта традиция сохранилась до сих пор.

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