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ВСУ показали видео победы над оккупантами возле Купянска

  • 24.12.2024, 17:58
  • 1,678
ВСУ показали видео победы над оккупантами возле Купянска

Бой длился почти день.

Российская армия попыталась штурмовать позиции ВСУ возле Купянска воспользовавшись плохой погодой. Их попытки были неудачными.

Об этом сообщает РБК-Украина  со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера россияне, под прикрытием дождя и тумана, предприняли попытку расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.

Механизированный штурм россиян проходил в две волны и продолжался почти весь день. Благодаря совместным действиям подразделений Сил обороны Украины вражескую атаку отбили и сожгли технику противника.

Во время отражения атаки украинские воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожена одна БМП-2 и два танка, поражено восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.

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