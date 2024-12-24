ВСУ показали видео победы над оккупантами возле Купянска 24.12.2024, 17:58

1,678

Бой длился почти день.

Российская армия попыталась штурмовать позиции ВСУ возле Купянска воспользовавшись плохой погодой. Их попытки были неудачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера россияне, под прикрытием дождя и тумана, предприняли попытку расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.

Механизированный штурм россиян проходил в две волны и продолжался почти весь день. Благодаря совместным действиям подразделений Сил обороны Украины вражескую атаку отбили и сожгли технику противника.

Во время отражения атаки украинские воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожена одна БМП-2 и два танка, поражено восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com