ВСУ показали видео победы над оккупантами возле Купянска
- 24.12.2024, 17:58
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Бой длился почти день.
Российская армия попыталась штурмовать позиции ВСУ возле Купянска воспользовавшись плохой погодой. Их попытки были неудачными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, вчера россияне, под прикрытием дождя и тумана, предприняли попытку расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.
Механизированный штурм россиян проходил в две волны и продолжался почти весь день. Благодаря совместным действиям подразделений Сил обороны Украины вражескую атаку отбили и сожгли технику противника.
Во время отражения атаки украинские воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожена одна БМП-2 и два танка, поражено восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.