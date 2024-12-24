Украина получила миллиард долларов от двух стран
- 24.12.2024, 18:14
На что пойдут деньги.
В госбюджет Украины поступил транш объемом миллиард долларов в рамках программы Всемирного банка.
Как сообщили в Министерстве финансов, транш состоит из $567 млн под гарантии правительства Японии и $483 млн под гарантии правительства Великобритании.
«Привлеченные средства будут направлены на увеличение потенциала экономического развития и финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета Украины. Благодарны Всемирному банку, Японии и Великобритании за существенную поддержку госбюджета в этот сложный период», - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Отмечается, что целью проекта DPL является поддержка имплементации реформ в Украине. Так, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований программы.
В Минфине отметили, что до выделения этого транша были достигнуты результаты для обеспечения устойчивого роста в сферах таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры.