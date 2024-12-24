закрыть
24 декабря 2024, вторник, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вводят изменения для владельцев агроусадеб и ремесленников

1
  • 24.12.2024, 18:23
В Беларуси вводят изменения для владельцев агроусадеб и ремесленников

Подняли налоги и не только.

В 2025 году в Беларуси повысят налоги для владельцев агроусадеб и ремесленников. Это предусмотрено правками в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

Владельцы агроусадеб сейчас платят налог в 40 рублей в месяц, а ремесленники — 6,5 рубля. В 2025 году поднять эти сборы поднимут до 42 и 7 рублей в месяц соответственно.

Напомним, в начале сентября этого года «правительство» утвердило список видов деятельности для ремесленников. В него включили изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное и кожевенное дело. В списке также изготовление бочек (бондарство), художественная обработка и роспись изделий из различных материалов. Кроме того, разрешены для ремесленников изготовление и ремонт печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины, а также повозок, саней и детских санок, изделий, выполненных в лоскутной технике. Среди разрешенных есть изготовление и ремонт кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников и другой продукции.

Также с 1 октября в Беларуси заработало изменение по пенсионным взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). С этой даты их должны уплачивать обязаны ремесленники, владельцы агроусадеб, а также самозанятые на едином налоге. Позже правительство ввело еще одно новшество для этих категорий населения — прописали, как они должны становиться на учет в фонд и сниматься с него.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип