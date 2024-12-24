В Беларуси вводят изменения для владельцев агроусадеб и ремесленников

В Беларуси вводят изменения для владельцев агроусадеб и ремесленников1
- 24.12.2024, 18:23
Подняли налоги и не только.
В 2025 году в Беларуси повысят налоги для владельцев агроусадеб и ремесленников. Это предусмотрено правками в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».
Владельцы агроусадеб сейчас платят налог в 40 рублей в месяц, а ремесленники — 6,5 рубля. В 2025 году поднять эти сборы поднимут до 42 и 7 рублей в месяц соответственно.
Напомним, в начале сентября этого года «правительство» утвердило список видов деятельности для ремесленников. В него включили изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное и кожевенное дело. В списке также изготовление бочек (бондарство), художественная обработка и роспись изделий из различных материалов. Кроме того, разрешены для ремесленников изготовление и ремонт печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины, а также повозок, саней и детских санок, изделий, выполненных в лоскутной технике. Среди разрешенных есть изготовление и ремонт кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников и другой продукции.
Также с 1 октября в Беларуси заработало изменение по пенсионным взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). С этой даты их должны уплачивать обязаны ремесленники, владельцы агроусадеб, а также самозанятые на едином налоге. Позже правительство ввело еще одно новшество для этих категорий населения — прописали, как они должны становиться на учет в фонд и сниматься с него.