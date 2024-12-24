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Эксперт: Россияне даже не понимают, в какую ловушку себя загнали

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  • 24.12.2024, 18:30
Эксперт: Россияне даже не понимают, в какую ловушку себя загнали

Китай может теперь окончательно «захватывать» РФ.

Блокировкой видеоплатформы YouTube власти России сами загнали себя в ловушку, ведь теперь единственным источником производства контента остается TikTok, контролировать который они не могут. Таким мнением в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 24 декабря, поделился консультант Всемирного банка в сфере анализа данных и кибербезопасности Михаил Кольцов.

«Они даже не понимают, в какую ловушку они себя загнали. Потому что теперь единственным источником производства видеоконтента останется TikTok, который они не контролируют. И китайские товарищи его им заблокировать не дадут. В этом случае можно сказать, что Китай может теперь окончательно «захватывать» РФ», — сказал Кольцов.

По его мнению, в РФ понимают, что их пропаганда не работает и западная аудитория для них потеряна. 

«Они решили, что западная аудитория, как, в принципе, и остальная, для них уже потеряна. Просто из-за того, что они уже натворили такого… Они уже понимают, что их пропаганда не работает. Но самый большой «сук», который они пилили, это то, что теперь они потеряли полный контроль над контентом. В YouTube они хотя бы могли его еще как-то контролировать. Сейчас, когда все их население перейдет на TikTok либо похожие сервисы, они уже этого не будут контролировать никоим образом», — акцентировал спикер. 

Что касается альтернатив и обхода ограничений, то, по словам эксперта, самым надежным вариантом остается качественный VPN.

«Интернет — это инфраструктура. А это значит, что для того, чтобы смотреть YouTube, необходимо очень хорошо разбираться в этом. Как бы вы ни крутились, получить доступ можно, только пользуясь VPN. Других способов фактически нет. С этого момента мы должны расценивать РФ как цифровой концлагерь. А как и в любом концлагере, только построение альтернативной системы коммуникации позволяет вам получить какую-то весточку извне. И в этом конкретном случае, я думаю, популяризация информации о VPN, понимание, как именно это работает, остается единственным инструментом. Это принцип работы интернета. Он у вас либо есть, либо его нет. Других способов очень мало, к сожалению», — резюмировал гость эфира.

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