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В Украине белорусский язык исключат из перечня языков «под защитой»

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  • 24.12.2024, 18:41
  • 2,624
В Украине белорусский язык исключат из перечня языков «под защитой»

На него не будет распространяться европейская Хартия региональных языков.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законы в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков, согласно которым русский и белорусский языки больше не будут подлежать защите.

Как пишет New Voice, об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект предлагает привести название и положения закон О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также положения законов О национальных меньшинствах (сообществах) Украины и О медиа в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков, в частности, слова «Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств» предлагается заменить словами «Европейская хартия региональных или миноритарных языков».

Также предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.

В частности, предусмотрено, что в Украине положения Хартии будут применяться к болгарскому, гагаузскому, крымскотатарскому, новогреческому, немецкому, польскому, румынскому, словацкому, венгерскому, чешскому и ивриту.

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