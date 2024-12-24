В Украине белорусский язык исключат из перечня языков «под защитой»7
- 24.12.2024, 18:41
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На него не будет распространяться европейская Хартия региональных языков.
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законы в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков, согласно которым русский и белорусский языки больше не будут подлежать защите.
Как пишет New Voice, об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, законопроект предлагает привести название и положения закон О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также положения законов О национальных меньшинствах (сообществах) Украины и О медиа в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков, в частности, слова «Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств» предлагается заменить словами «Европейская хартия региональных или миноритарных языков».
Также предлагается обновить перечень языков, к которым будет применяться соответствующий режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Хартией.
В частности, предусмотрено, что в Украине положения Хартии будут применяться к болгарскому, гагаузскому, крымскотатарскому, новогреческому, немецкому, польскому, румынскому, словацкому, венгерскому, чешскому и ивриту.