Майя Санду приняла присягу президента Молдовы 1 24.12.2024, 18:48

Майя Санду

Церемония инаугурации прошла в Кишиневе.

В Кишиневе 24 декабря состоялась церемония инаугурации Майи Санду на пост президента Молдовы.

Об этом сообщает BBC.

«Принимаю мандат с покорностью и решимостью», — сказала она в ходе торжественной церемонии во Дворце Республики в Кишиневе, на которую было приглашено около 500 гостей.

В своей речи Санду признала, что четыре года назад, в начале своего первого президентского срока, она обещала значительно улучшить жизнь молдаван, но обрушившиеся на страну кризисы — от пандемии до развязанной РФ войны в Украине — не позволили ей выполнить планы.

«Мы стали свидетелями трагедий и жестоких поступков, которые казались невозможными в наше время. В этих трудных условиях мы оставались едиными и шли вперед, сохранив мир и защитив демократию от внешних угроз», — сказала она.

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