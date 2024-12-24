Майя Санду приняла присягу президента Молдовы

Майя Санду приняла присягу президента Молдовы1
- 24.12.2024, 18:48
Церемония инаугурации прошла в Кишиневе.
В Кишиневе 24 декабря состоялась церемония инаугурации Майи Санду на пост президента Молдовы.
Об этом сообщает BBC.
«Принимаю мандат с покорностью и решимостью», — сказала она в ходе торжественной церемонии во Дворце Республики в Кишиневе, на которую было приглашено около 500 гостей.
В своей речи Санду признала, что четыре года назад, в начале своего первого президентского срока, она обещала значительно улучшить жизнь молдаван, но обрушившиеся на страну кризисы — от пандемии до развязанной РФ войны в Украине — не позволили ей выполнить планы.
«Мы стали свидетелями трагедий и жестоких поступков, которые казались невозможными в наше время. В этих трудных условиях мы оставались едиными и шли вперед, сохранив мир и защитив демократию от внешних угроз», — сказала она.