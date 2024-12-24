Италия легализовала безалкогольные вина 1 24.12.2024, 19:10

До этого напиток с содержанием алкоголя менее 8,5% не мог называться «вином».

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида подписал указ, посвященный безалкогольным винам и винам с небольшим содержанием алкоголя и утверждающий для них отдельное наименование. Как сообщает Il Sole 24 Ore, до этого напиток с содержанием алкоголя менее 8,5% в Италии не мог называться «вином». Для безалкогольных и частично безалкогольных вин введены отдельные наименования dealcolato (деалкоголизированное) и parzialmente dealcolato (частично деалкоголизированное).

Частичное или полное снижение алкоголя возможно для вин всех категорий: тихих, игристых, ароматических игристых, газированных. Однако такие вина не могут иметь маркировку защищенного наименования места происхождения (PDO) или защищенного географического указания (PGI), то есть относиться к определенному аппелласьону.

«В Италии 36% потребителей заинтересованы в употреблении безалкогольных напитков; в США, где зарождаются тренды, особенно среди молодежи, рынок NoLo (no-alcohol/low-alcohol) уже оценивается в миллиард долларов», — подчеркнул генеральный секретарь Итальянского союза виноделов (UIV) Паоло Кастеллетти на выставке Vinitaly.

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