Reuters: НПЗ Индии ищут на Ближнем Востоке замену российской нефти 24.12.2024, 19:12

Спотовые поставки из РФ упали.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность закупки сырой нефти на Ближнем Востоке из-за падения спотовых поставок из России, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Трем крупным предприятиям — Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum — не хватает 8–10 млн барр. российской нефти для загрузки мощностей в январе, сообщили собеседники. Накануне Bloomberg писал, что они не смогли закупить как минимум 6 млн барр. нефти марки Urals

Спотовый экспорт из России упал в ноябре, когда российские НПЗ увеличили переработку после завершения плановых ремонтов, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров. «Мы должны изучить [возможность закупить] альтернативные сорта, поскольку собственный спрос в России растет, и ей необходимо выполнять свои обязательства в рамках ОПЕК», — сказал один из источников.

Индийские НПЗ опасаются, что проблемы с поставками сохранятся в ближайшие месяцы. Предприятия могут воспользоваться своими запасам, чтобы удовлетворить потребности в переработке сырой нефти в марте, а также закупить больше сырья у ближневосточных поставщиков по срочным контрактам либо объявить тендер на высокосернистую нефть.

Индия стала крупнейшим импортером российской сырой нефти, после того как ЕС ввел санкции против Москвы в ответ на начало войны РФ в Украине; на нее приходится более трети импорта энергоносителей в Индию. В ноябре, писал Reuters, объем поставок из России в эту страну составил 1,52 млн барр. в сутки, что на 13% ниже, чем в октябре. При этом страны Ближнего Востока поставляли в Индию 2,28 млн барр. в сутки, что на 10,8% больше, чем в октябре.

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