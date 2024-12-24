Где отметить новогоднюю ночь в Минске 24.12.2024, 19:23

Места празднования назвали в Мингорисполкоме.

В новогоднюю ночь в Минске будут работать 20 открытых праздничных площадок в разных районах города. Об этом рассказала начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Светлана Силич во время пресс-конференции 24 декабря.

В Заводском районе празднования пройдут на площадке у «Чижовка-Арены», бассейна «Волат» и Дворца детей и молодежи «Золак».

В Ленинском районе гуляния организуют у Минского городского дворца культуры и кинотеатра «Салют».

В Московском районе площадками празднований станут парк им. М. Павлова, микрорайон Брилевичи, сквер «Полянка» (ул. К. Либкнехта).

В Октябрьском районе — площадь культурно-спортивного центра «Минское отделение БЖД» (ул. Чкалова, 7), микрорайон «Сокол», площадка у магазина «Евроопт» (ул. Асаналиева, 44).

В Партизанском районе жителей приглашают отмечать Новый год в Парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1).

В Первомайском районе площадки будут у Национальной библиотеки Беларуси, на площадке по ул. Руссиянова, 1, у клуба «Ракетчик» (ул. Фогеля, возле Военной академии), на площадке возле Дома офицеров (ул. Героев 120-й дивизии, 15).

В Советском районе — на Комаровском рынке,

Во Фрунзенском районе — у Ледового дворца спорта, парк им. Уго Чавеса.

В Центральном районе — у Минского городского дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41).

Также будут работать городские новогодние площадки Верхнего города и у Дворца спорта. У Дворца спорта мероприятия начнутся в 00.30 и продолжатся до 4 часов утра. Вечером 1 января гуляния продолжатся.

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