Где отметить новогоднюю ночь в Минске
- 24.12.2024, 19:23
Места празднования назвали в Мингорисполкоме.
В новогоднюю ночь в Минске будут работать 20 открытых праздничных площадок в разных районах города. Об этом рассказала начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Светлана Силич во время пресс-конференции 24 декабря.
В Заводском районе празднования пройдут на площадке у «Чижовка-Арены», бассейна «Волат» и Дворца детей и молодежи «Золак».
В Ленинском районе гуляния организуют у Минского городского дворца культуры и кинотеатра «Салют».
В Московском районе площадками празднований станут парк им. М. Павлова, микрорайон Брилевичи, сквер «Полянка» (ул. К. Либкнехта).
В Октябрьском районе — площадь культурно-спортивного центра «Минское отделение БЖД» (ул. Чкалова, 7), микрорайон «Сокол», площадка у магазина «Евроопт» (ул. Асаналиева, 44).
В Партизанском районе жителей приглашают отмечать Новый год в Парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова, 1).
В Первомайском районе площадки будут у Национальной библиотеки Беларуси, на площадке по ул. Руссиянова, 1, у клуба «Ракетчик» (ул. Фогеля, возле Военной академии), на площадке возле Дома офицеров (ул. Героев 120-й дивизии, 15).
В Советском районе — на Комаровском рынке,
Во Фрунзенском районе — у Ледового дворца спорта, парк им. Уго Чавеса.
В Центральном районе — у Минского городского дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41).
Также будут работать городские новогодние площадки Верхнего города и у Дворца спорта. У Дворца спорта мероприятия начнутся в 00.30 и продолжатся до 4 часов утра. Вечером 1 января гуляния продолжатся.