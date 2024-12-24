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В водах Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с сокровищами

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  • 24.12.2024, 19:29
В водах Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с сокровищами
Фото: Nicolas-SB / Shutterstock

На одном из короблей может находиться 22 т золота и серебра.

Около 250 затонувших кораблей с ценными грузами обнаружили в территориальных водах Португалии, заявил подводный археолог Алешандри Монтейру из Нового университета Лиссабона, сообщает газета Observador.

По его словам, у берегов Португалии всего обнаружено около 8620 кораблей, затонувших с 1500 года, когда начали вестись списки судов, потерпевших крушение. «Около 7500 кораблей обнаружены у побережья материка, около 1000 — у Азорских островов и 120 кораблей — у архипелага Мадейра», — сказал он.

Археолог также рассказал об испанском корабле, затонувшем у полуострова Троя в 1589 году, на котором может находиться 22 т золота и серебра.

Монтейру отметил, что власти Португалии пока не предприняли никаких действий в связи с опубликованной информацией.

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