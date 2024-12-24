Украинская художница передала Папе Римскому необычного голубя мира 24.12.2024, 19:39

1,076

Он сделан из осколков стекла поврежденного Россией костела в Киеве.

Украинская художница Яма Таргоня передала Папе Римскому Франциску сине-желтого голубя мира, изготовленного из обломка витражного стекла костела святого Николая в Киеве, который пострадал в результате российского обстрела 20 декабря.

Символ мира доставили через кардинала Конрада Краевского, который посетил костел 24 декабря, сообщили в Римско-католической церкви Украины.

«Это частичка нашего сердца, которое наполнено любовью, страданиями и капельками крови Иисуса Христа», — сказал председатель попечительского совета спасения костела св. Николая Юрий Тандит.

Во время визита в костел кардинал возглавил молитву за справедливый мир в Украине и осмотрел повреждения костела, пострадавшего от российской атаки.

Представители Римско-католической церкви сообщили, что кардинал выразил солидарность Святого Престола и передал молитвенную поддержку и благословение Папы Римского Франциска. Также он передал рождественское поздравление для прихода святого Николая, выразив поддержку и одобрение его усилий в сохранении этого места молитвы перед лицом врага.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com