Украинская художница передала Папе Римскому необычного голубя мира
- 24.12.2024, 19:39
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Он сделан из осколков стекла поврежденного Россией костела в Киеве.
Украинская художница Яма Таргоня передала Папе Римскому Франциску сине-желтого голубя мира, изготовленного из обломка витражного стекла костела святого Николая в Киеве, который пострадал в результате российского обстрела 20 декабря.
Символ мира доставили через кардинала Конрада Краевского, который посетил костел 24 декабря, сообщили в Римско-католической церкви Украины.
«Это частичка нашего сердца, которое наполнено любовью, страданиями и капельками крови Иисуса Христа», — сказал председатель попечительского совета спасения костела св. Николая Юрий Тандит.
Во время визита в костел кардинал возглавил молитву за справедливый мир в Украине и осмотрел повреждения костела, пострадавшего от российской атаки.
Представители Римско-католической церкви сообщили, что кардинал выразил солидарность Святого Престола и передал молитвенную поддержку и благословение Папы Римского Франциска. Также он передал рождественское поздравление для прихода святого Николая, выразив поддержку и одобрение его усилий в сохранении этого места молитвы перед лицом врага.