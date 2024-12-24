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Украинская художница передала Папе Римскому необычного голубя мира

  • 24.12.2024, 19:39
  • 1,076
Украинская художница передала Папе Римскому необычного голубя мира

Он сделан из осколков стекла поврежденного Россией костела в Киеве.

Украинская художница Яма Таргоня передала Папе Римскому Франциску сине-желтого голубя мира, изготовленного из обломка витражного стекла костела святого Николая в Киеве, который пострадал в результате российского обстрела 20 декабря.

Символ мира доставили через кардинала Конрада Краевского, который посетил костел 24 декабря, сообщили в Римско-католической церкви Украины.

«Это частичка нашего сердца, которое наполнено любовью, страданиями и капельками крови Иисуса Христа», — сказал председатель попечительского совета спасения костела св. Николая Юрий Тандит.

Во время визита в костел кардинал возглавил молитву за справедливый мир в Украине и осмотрел повреждения костела, пострадавшего от российской атаки.

Представители Римско-католической церкви сообщили, что кардинал выразил солидарность Святого Престола и передал молитвенную поддержку и благословение Папы Римского Франциска. Также он передал рождественское поздравление для прихода святого Николая, выразив поддержку и одобрение его усилий в сохранении этого места молитвы перед лицом врага.

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