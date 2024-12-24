Илон Маск решил создать свой город в Техасе 24.12.2024, 19:54

Он будет называться Старбейз.

Сотрудники компании SpaceX подали официальную петицию о создании города Старбейз (Starbase) в Техасе вблизи одноименного космодрома, который расположен около поселка Бока-Чика. Об этом сообщает газета The New York Times, которая получила петицию по запросу о предоставлении публичных записей и изучила документ.

Сотрудники SpaceX собрали подписи под петицией о создании города Старбейз и подали ее властям округа Кэмерон штата Техас. Если чиновники одобрят инициативу, то в следующем году пройдут выборы первого мэра города. Подписанты предлагают выбрать главой города нынешнего менеджера по безопасности SpaceX Гуннара Милберна.

В петиции о создании города сказано, что в городе Старбейз будут жить 400 взрослых и 100 детей, для 219 из которых это будет основным местом жительства. Сейчас все живущие на территории будущего города люди арендуют жилье и работают в SpaceX.

Площадь города составит около 1,5 квадратных миль (3,88 квадратных километра), указано в петиции. Город будет расположен в конце шоссе 4 у пляжа Бока-Чика на берегу Мексиканского залива.

Генеральный менеджер SpaceX по Старбейз Кэтрин Людерс заявила, что компания выполняет «гражданские функции». Из-за того, что космодром компании удален от других крупных городов, руководству приходится предоставлять сотрудникам коммунальные, школьные и медицинские услуги. По мнению Людерс, эти функции необходимо передать «более подходящему государственному органу».

В июле Илон Маск объявил, что перенесет штаб-квартиру SpaceX из Хоторна в Калифорнии в Старбейз в Техасе.

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