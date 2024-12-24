Выпускник оказался должен государству 5000 рублей за распределение
- 24.12.2024, 20:02
В суд подал колледж.
Выпускник из Осиповичского района окончил колледж, начал работу по распределению — и оказался должен государству 5000 рублей. Подробности рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что молодой человек получил специальности тракториста-машиниста и слесаря сельхозмашин, после выпуска его распределили на одно из аграрных предприятий в Осиповичском районе.
— Он должен был отработать один год, однако проработал там только 7 месяцев и был уволен за прогулы, — сообщают в ведомстве.
Колледж подал в суд из-за отказа выпускника добровольно возместить затраты на его обучение.
Суд решил взыскать с выпускника расходы, затраченные на его обучение, — это свыше 5000 рублей.