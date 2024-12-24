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Выпускник оказался должен государству 5000 рублей за распределение

  • 24.12.2024, 20:02
Выпускник оказался должен государству 5000 рублей за распределение
Иллюстративное фото

В суд подал колледж.

Выпускник из Осиповичского района окончил колледж, начал работу по распределению — и оказался должен государству 5000 рублей. Подробности рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что молодой человек получил специальности тракториста-машиниста и слесаря сельхозмашин, после выпуска его распределили на одно из аграрных предприятий в Осиповичском районе.

— Он должен был отработать один год, однако проработал там только 7 месяцев и был уволен за прогулы, — сообщают в ведомстве.

Колледж подал в суд из-за отказа выпускника добровольно возместить затраты на его обучение.

Суд решил взыскать с выпускника расходы, затраченные на его обучение, — это свыше 5000 рублей.

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