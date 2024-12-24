«Беларуская выведка»: Лукашенко впал в ступор от полученной информации 24.12.2024, 20:09

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Кремль планирует в Беларуси «дворцовый переворот».

Стали известны некоторые подробности стратегии выживания Лукашенко, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

«Впереди грядет масштабная замена и ротация высших руководящих кадров близкого окружения. Нас не интересуют смены в правительстве, т. к. они будут носить декоративный характер. Срочная замена министра культуры была необходима ввиду его репрессивной политики по отношению к белорусской культуре, навязанной агентами влияния Кремля и рядом успешных активных мероприятий внутри системы диктатора, организованных с востока.

Нас интересует силовой компонент режима, как единственный инструмент удержания власти. «Перемены» произойдут сразу после «выборов». Их цель — нейтрализовать непосредственное влияние Кремля на сложившиеся пророссийские группы внутри системы. Специальная сводная команда глубоко законспирированных от собственных коллег-аналитиков и оперативников-профессионалов долго работала над выявлением конкретных лиц и групп. Об этом мы неоднократно ранее сообщали. Изучались связи, межличностные взаимодействия, паттерны внешних коммуникаций и систем поощрения, созданных Кремлем и СВР/ФСБ. Уровень инфильтрации и внутрисистемного влияние подошел к критической точке. По аналитике контрразведывательных подразделений, была создана устойчивая группа невзаимосвязанных между собой субъектов, с которыми Москва работала напрямую, индивидуально с каждым, с помощью различных методов. В российскую сеть влияния входили пропагандисты, «депутаты», партийные активисты и руководители различных подразделений силового блока.

В связи с решением Лукашенко восстановить свою внешнеполитическую субъектность, Москва занервничала. В ответ Лукашенко предпринял легкую зачистку пятой пророссийской колонны. Команда была сделать все «без гвалта, без явных следов».

После «выборов» наступит время превентивных мер, кардинальных шагов по обезвреживанию акторов потенциального дворцового переворота, планируемого Кремлем 2026–27 году. Так получилось, что в результате проделанной работы, некоторые высокопоставленные руководители вышли сами на себя. Любопытно, но в поле зрения попали в основном протеже Виктора Лукашенко. Лукашенко впал в ступор от полученной информации. Люди, которым он доверял самые важные направления десятилетиями, оказались состоящими на глубоко законспирированной связи с Кремлем, либо регулярно поддерживают компрометирующие связи на взаимовыгодной основе.

В настоящее время Лукашенко переписывает кадровый план. Решено, что ключевые должности займут только молодые и кристально чистые сотрудники, незамеченные в каких-либо контактах с Москвой. Люди, рассматриваемые на ключевые посты, даже у нашей команды вызывают удивление. Мы видим, что единственным критерием подбора кандидатов является отсутствие компрометирующих связей с РФ», - пишет телеграм-канал.

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