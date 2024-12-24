закрыть
24 декабря 2024, вторник, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Христиане в Сирии вышли на протесты

  • 24.12.2024, 20:12
Христиане в Сирии вышли на протесты

Протестующие требуют больше прав для христиан.

Христиане вышли на протесты в нескольких районах Дамаска в знак протеста против сожжения рождественской елки недалеко от города Хама на западе Сирии. Об этом сообщает The Guardian.

Протестующие требуют больше прав для христиан, пишет издание. Акции начались после публикации в соцсетях видео, где люди в капюшонах поджигают рождественскую елку в городе недалеко от Хамы.

Лидер новых сирийских властей — глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) опубликовал видео, где пообещал наказать тех, кто поджег рождественское дерево, и поставить новую елку, отмечает The Guardian.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип