Христиане в Сирии вышли на протесты 24.12.2024, 20:12

Протестующие требуют больше прав для христиан.

Христиане вышли на протесты в нескольких районах Дамаска в знак протеста против сожжения рождественской елки недалеко от города Хама на западе Сирии. Об этом сообщает The Guardian.

Протестующие требуют больше прав для христиан, пишет издание. Акции начались после публикации в соцсетях видео, где люди в капюшонах поджигают рождественскую елку в городе недалеко от Хамы.

Лидер новых сирийских властей — глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) опубликовал видео, где пообещал наказать тех, кто поджег рождественское дерево, и поставить новую елку, отмечает The Guardian.

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