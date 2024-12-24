Христиане в Сирии вышли на протесты
- 24.12.2024, 20:12
Протестующие требуют больше прав для христиан.
Христиане вышли на протесты в нескольких районах Дамаска в знак протеста против сожжения рождественской елки недалеко от города Хама на западе Сирии. Об этом сообщает The Guardian.
Протестующие требуют больше прав для христиан, пишет издание. Акции начались после публикации в соцсетях видео, где люди в капюшонах поджигают рождественскую елку в городе недалеко от Хамы.
Лидер новых сирийских властей — глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) опубликовал видео, где пообещал наказать тех, кто поджег рождественское дерево, и поставить новую елку, отмечает The Guardian.