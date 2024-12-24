Легковушка въехала в школьный автобус под Слуцком 24.12.2024, 20:29

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Детей доставили больницу.

Днем 24 декабря на трассе Р23 в Слуцком районе легковушка столкнулась с автобусом, в котором ехали дети, сообщили в УВД Миноблисполкома.

На 86-м километре трассы 35-летний житель Солигорского района за рулем Audi А6 ехал со стороны Минска в Солигорск по правой полосе. Там он столкнулся со школьным автобусом МАЗ, которым управлял 59-летний водитель.

Дети ехали из школы домой со стороны деревни Покрашево Слуцкого района в сторону Ануфровичей.

«В автобусе находилось 11 детей и сопровождающий взрослый. В результате ДТП никто не пострадал, школьники доставлены в УЗ „Слуцкая ЦРБ“, осмотрены и отпущены домой», — сообщили в ГАИ.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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