Мимо Земли пролетел «рождественский астероид» 24.12.2024, 20:34

Размером с 10-этажный дом.

Астероид размером с 10-этажный дом пролетел мимо Земли в канун Рождества, пишет Daily Mail.

По данным панели мониторинга астероидов НАСА, астероид 2024 XN1 прошел на расстоянии 7,21 миллиона км от Земли. По астрономическим меркам это близкое прохождение.

«Рождественский астероид» заметили только 12 декабря. 2024 XN1 достиг своей ближайшей точки к Земле 24 декабря в 5:56 утра по минскому времени.

После своего праздничного появления «рождественский астероид» не приблизится к Земле до января 2032 года.

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