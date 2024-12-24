закрыть
24 декабря 2024, вторник, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мимо Земли пролетел «рождественский астероид»

  • 24.12.2024, 20:34
Мимо Земли пролетел «рождественский астероид»

Размером с 10-этажный дом.

Астероид размером с 10-этажный дом пролетел мимо Земли в канун Рождества, пишет Daily Mail.

По данным панели мониторинга астероидов НАСА, астероид 2024 XN1 прошел на расстоянии 7,21 миллиона км от Земли. По астрономическим меркам это близкое прохождение.

«Рождественский астероид» заметили только 12 декабря. 2024 XN1 достиг своей ближайшей точки к Земле 24 декабря в 5:56 утра по минскому времени.

После своего праздничного появления «рождественский астероид» не приблизится к Земле до января 2032 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип