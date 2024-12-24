В Беларуси определили лучшую почтовую марку 2024 года 24.12.2024, 21:05

Выбор неочевиден.

«Белпочта» подвела итоги конкурса «Лучшая почтовая марка Республики Беларусь – 2024», сообщает БелТА.

В голосовании участвовали около 9,5 тыс. человек. Выбирали победителя почти весь декабрь.

И лучшим почтовым выпуском признали блок «35-летие вывода советских войск из Афганистана». За него отдали 4456 голосов.

На втором месте с 3215 голосами оказалась марка «Европейский зубр».

Третьей стал малый лист «Птицы Беларуси. Врановые» (405 голосов).

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