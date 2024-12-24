Посланник Трампа по Украине исключил повторение минских соглашений 1 24.12.2024, 21:19

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Кит Келлог

Соглашения в Минске «с треском провалились».

Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир, заявил в эфире Fox Business будущий спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

Подобные попытки предпринимались в прошлом, сказал Келлог, напомнив о минских соглашениях, которые «с треском провалились». Трамп не допустит повторения этой ситуации, уверен он.

«Президент понимает важность отношений со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. Он — тот, кто может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем», — сказал спецпосланник.

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