Посланник Трампа по Украине исключил повторение минских соглашений

Посланник Трампа по Украине исключил повторение минских соглашений1
- 24.12.2024, 21:19
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Соглашения в Минске «с треском провалились».
Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир, заявил в эфире Fox Business будущий спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.
Подобные попытки предпринимались в прошлом, сказал Келлог, напомнив о минских соглашениях, которые «с треском провалились». Трамп не допустит повторения этой ситуации, уверен он.
«Президент понимает важность отношений со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. Он — тот, кто может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем», — сказал спецпосланник.