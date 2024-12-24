В Беларуси ожидается до +3 градусов 25 декабря
- 24.12.2024, 21:39
Преимущественно без осадков.
В Беларуси 25 декабря будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит от нуля до 6 градусов мороза, максимальная днем — минус 2 — плюс 3 градуса.