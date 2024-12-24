Билла Клинтона выписали из больницы
- 24.12.2024, 21:55
Бывший президент США пожелал всем здорового сезона праздников.
Бывшего президента США Билла Клинтона во вторник выписали из больницы, сообщил его пресс-секретарь.
По словам Анхеля Уреньи, президент Билл Клинтон во вторник отправляется из больницы домой с диагнозом грипп.
«Президент Клинтон был выписан ранее сегодня после лечения от гриппа. Он и его семья глубоко благодарны за исключительную помощь, оказываемую командой больницы MedStar Джорджтаунского университета, и тронуты теплыми сообщениями и пожеланиями, которые он получил», — написал Уренья.
Спикер добавил, что Клинтон шлет всем «самые теплые пожелания счастливого и здорового сезона праздников».
В понедельник днем 78-летнего экс-президента госпитализировали для обследования и наблюдения из-за высокой температуры и лихорадки.
Демократ Билл Клинтон был президентом два срока: с января 1993 по январь 2001 года.
В 2021 году Клинтон был на пять дней госпитализирован из-за сепсиса, вызванного инфекцией.
Он перенес две операции на сердце – четырехкратное шунтирование в 2004 году и установку двух стентов в артерию в 2010 году.