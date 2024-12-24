Билла Клинтона выписали из больницы 24.12.2024, 21:55

Билл Клинтон

Бывший президент США пожелал всем здорового сезона праздников.

Бывшего президента США Билла Клинтона во вторник выписали из больницы, сообщил его пресс-секретарь.

По словам Анхеля Уреньи, президент Билл Клинтон во вторник отправляется из больницы домой с диагнозом грипп.

«Президент Клинтон был выписан ранее сегодня после лечения от гриппа. Он и его семья глубоко благодарны за исключительную помощь, оказываемую командой больницы MedStar Джорджтаунского университета, и тронуты теплыми сообщениями и пожеланиями, которые он получил», — написал Уренья.

Спикер добавил, что Клинтон шлет всем «самые теплые пожелания счастливого и здорового сезона праздников».

В понедельник днем 78-летнего экс-президента госпитализировали для обследования и наблюдения из-за высокой температуры и лихорадки.

Демократ Билл Клинтон был президентом два срока: с января 1993 по январь 2001 года.

В 2021 году Клинтон был на пять дней госпитализирован из-за сепсиса, вызванного инфекцией.

Он перенес две операции на сердце – четырехкратное шунтирование в 2004 году и установку двух стентов в артерию в 2010 году.

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