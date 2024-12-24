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Украинская бандуристка сыграла «Щедрик» под Покровском

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  • 24.12.2024, 22:02
  • 1,270
Украинская бандуристка сыграла «Щедрик» под Покровском

Видео.

Украинская бандуристка Kruть (Марина Круть) исполнила под бандуру песню «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича у въезда в Покровск (Донецкая область). Видео певица обнародовала в Instagram 24 декабря.

Артистка отметила, что всему миру сложно представить Рождество без украинской композиции Леонтовича.

«Но всему миру сложно представить, что происходит в Покровске, откуда происходит «Щедрик», – написала она.

Kruть рассказала, что запись была сделана 12 декабря, до того, как войска РФ начали приближаться к городу.

«Празднуя Рождество, люди во всем мире не знают, сколько крови проливается в героической обороне Покровска. И сколько усилий прилагается каждый день, чтобы уберечь каждый клочок нашей земли», – отметила бандуристка.

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