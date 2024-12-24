Украинская бандуристка сыграла «Щедрик» под Покровском

Украинская бандуристка сыграла «Щедрик» под Покровском2
- 24.12.2024, 22:02
- 1,270
Видео.
Украинская бандуристка Kruть (Марина Круть) исполнила под бандуру песню «Щедрик» украинского композитора Николая Леонтовича у въезда в Покровск (Донецкая область). Видео певица обнародовала в Instagram 24 декабря.
Артистка отметила, что всему миру сложно представить Рождество без украинской композиции Леонтовича.
«Но всему миру сложно представить, что происходит в Покровске, откуда происходит «Щедрик», – написала она.
Kruть рассказала, что запись была сделана 12 декабря, до того, как войска РФ начали приближаться к городу.
«Празднуя Рождество, люди во всем мире не знают, сколько крови проливается в героической обороне Покровска. И сколько усилий прилагается каждый день, чтобы уберечь каждый клочок нашей земли», – отметила бандуристка.