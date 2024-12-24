Преподавательницу оршанского колледжа судили за «распространение экстремизма» 6 24.12.2024, 22:09

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Людмила Король

Она проводила воспитательный час под названием «Молодежь против фашизма».

В Орше за «распространение экстремизма» судили педагога, которая организовывала воспитательные уроки против фашизма, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Людмила Федоровна Король — учительница литературы Оршанского аграрного колледжа.

Сегодня, 24 декабря, по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение «экстремистских» материалов) ее судила Юлия Вершинина.

Как куратор Король в прошлом году проводила воспитательный час под названием «Молодежь против фашизма».

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