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Преподавательницу оршанского колледжа судили за «распространение экстремизма»

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  • 24.12.2024, 22:09
  • 3,732
Преподавательницу оршанского колледжа судили за «распространение экстремизма»
Людмила Король

Она проводила воспитательный час под названием «Молодежь против фашизма».

В Орше за «распространение экстремизма» судили педагога, которая организовывала воспитательные уроки против фашизма, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Людмила Федоровна Король — учительница литературы Оршанского аграрного колледжа.

Сегодня, 24 декабря, по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение «экстремистских» материалов) ее судила Юлия Вершинина.

Как куратор Король в прошлом году проводила воспитательный час под названием «Молодежь против фашизма».

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