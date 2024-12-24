Преподавательницу оршанского колледжа судили за «распространение экстремизма»6
- 24.12.2024, 22:09
- 3,732
Она проводила воспитательный час под названием «Молодежь против фашизма».
В Орше за «распространение экстремизма» судили педагога, которая организовывала воспитательные уроки против фашизма, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Людмила Федоровна Король — учительница литературы Оршанского аграрного колледжа.
Сегодня, 24 декабря, по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение «экстремистских» материалов) ее судила Юлия Вершинина.
Как куратор Король в прошлом году проводила воспитательный час под названием «Молодежь против фашизма».