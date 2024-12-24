У берегов Турции обнаружено древнее судно с грузом керамики 24.12.2024, 22:17

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Фотофакт.

У берегов турецкого города Айвалыка нашли затонувший 1500-летний торговый корабль. Об этом 24 декабря сообщает Anadolu.

На борту судна было найдено около 10 тыс. керамических тарелок, что делает эту находку одной из крупнейших в своем роде в Эгейском и Средиземном морях. Находка, показывающая торговлю керамикой на побережьях Эгейского и Средиземного моря, очень хорошо сохранилась благодаря своему расположению в открытом море.

Согласно первоначальным выводам, ученые считают, что корабль прибыл из Северной Африки или Кипра и, вероятно, затонул после шторма у берегов Айвалыка. Длина корабля составляла примерно 15 м, а ширина – 9 м.

Доктор Харун Оздаш, руководивший проектом по поискам, заявил, что керамика, произведенная на Кипре, в Северной Африке, Египте и Сирии, по данным ученых, вывозилась в Анатолию, Грецию или Италию, но четких находок под водой, связанных с ее торговлей, ранее не было.

«Для нас было большим счастьем достичь такого большого богатства в работе, которую мы вели в турецких морях в течение 30 лет», – сказал ученый. По его словам, находок так много, что для них можно открывать отдельный музей.

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