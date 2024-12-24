Роналду показал, как встречает Рождество 1 24.12.2024, 22:39

Легендарный футболист оказался почти за полярным кругом в Финляндии.

Нападающий национальной сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал, как празднует свои рождественские каникулы в Финляндии.

Знаменитый футболист отправился в Финляндию. Вместе с ним поехали жена Джорджина и сын Криштиану-младший.

Роналду воспользовался эксклюзивным сервисом для клиентов резиденции – их доставили к месту на специальной оленьей упряжке из аэропорта.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» также прошелся топлес в минусовую температуру и окунулся в прорубь, где пробыл минуту.

По словам футболиста, на улице было около 20 градусов мороза, а температура воды была -2.

Сама резиденция Санты-Клауса находится в Финляндии на полярном круге в деревне Йоулупукки.

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