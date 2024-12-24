Появились снимки последствий атаки на НПЗ в России
- 24.12.2024, 22:52
Украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ 19 декабря.
Украинские дроны атаковали в Ростовской области РФ Новошахтинский НПЗ 19 декабря. В результате налета сгорел, по меньшей мере, один резервуар с топливом. Об этом сообщила российская служба «Радио Свобода», также опубликовавшая новые спутниковые снимки последствий атаки.
«Новые спутниковые снимки показывают, что на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области в результате удара украинского дрона пять дней назад сгорел, по меньшей мере, один резервуар с топливом», - говорится в сообщении.
СМИ напомнило, что это уже не первая атака на этот объект, в частности, беспилотники «посетили» его в июне 2024 года.
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший НПЗ на юге России и единственный в Ростовской области.