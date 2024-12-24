закрыть
24 декабря 2024, вторник, 23:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились снимки последствий атаки на НПЗ в России

  • 24.12.2024, 22:52
Появились снимки последствий атаки на НПЗ в России

Украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ 19 декабря.

Украинские дроны атаковали в Ростовской области РФ Новошахтинский НПЗ 19 декабря. В результате налета сгорел, по меньшей мере, один резервуар с топливом. Об этом сообщила российская служба «Радио Свобода», также опубликовавшая новые спутниковые снимки последствий атаки.

«Новые спутниковые снимки показывают, что на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области в результате удара украинского дрона пять дней назад сгорел, по меньшей мере, один резервуар с топливом», - говорится в сообщении.

СМИ напомнило, что это уже не первая атака на этот объект, в частности, беспилотники «посетили» его в июне 2024 года.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший НПЗ на юге России и единственный в Ростовской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип