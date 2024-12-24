«Водитель пять дней убирал — у него накипело» 24.12.2024, 23:02

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Перевозчик и учителя — о скандальном видео из автобуса после школьной экскурсии.

Недавно белорус, который работает водителем автобуса, показал салон после школьной экскурсии. В опубликованном в TikTok видео мужчина возмущался, что дети оставили много мусора и ему пришлось целый час все убирать. «Минск-Новости» выяснили подробности случившегося.

На кадрах видны обертки, крошки, кожура от банана и даже кроссовок.

«Уважаемые родители, научите своих детей культуре. И педагоги — вы же хотите зайти в чистый, красивый автобус. А сейчас водителю час это все убирать. А потом спрашивают: почему водители злые, почему водители бухают… Потому что если здесь не бухать, то ты головой двинешься», — возмущается водитель, убирая салон.

Ролик (он уже удален в TikTok) набрал миллион просмотров. При этом большинство комментаторов согласились с водителем, что сейчас дети очень «невоспитанные и некультурные».

В соцсети мужчина, с которым связались «Минск-Новости», представился Эдуардом. В телефонном разговоре с редакцией он пояснил, что не хотел акцентировать внимание на конкретном учебном заведении (в видео речь о гимназии № 61) — такие случаи не единичны.

— Своим видео я не хотел никого оскорбить, и учащиеся гимназии попросту попали, как говорится, под горячую руку. Мне хотелось донести до родителей и педагогов проблему воспитания детей и их поведения в общественных местах, — рассказал мужчина и добавил, что после поездок с юными пассажирами в салоне часто остается мусор.

Выяснилось, что эта была одна из поездок третьеклассников на экскурсию «Минск Новогодний». Со слов водителя, в конце рейса ему пришлось постараться, чтобы убрать салон. Помимо разбросанного мусора, были и мокрые сиденья. Однако на видео — не самые страшные последствия, иногда приходится чистить салон и от последствий укачивания. Вместе с тем большинство поездок оканчиваются без «происшествий». Даже если дети намусорят, педагоги помогают убирать.

В тот день перевозкой учащихся занималась транспортная компания «Белавтоплюс». Заместитель директора Николай Комиссаренко отметил, что к гимназии № 61 претензий нет, а подобные ситуации возникают нередко. Комментируя видео, руководитель пояснил, что водитель пять дней подряд убирал автобус после подобных экскурсий, поэтому у него попросту «накипело». Чтобы «снизить градус» общественного резонанса и предотвратить какие-либо негативные последствия, видео удалили.

В свою очередь директор гимназии № 61 Ирина Левковец отметила, что ранее не получала жалоб на поведение учеников в общественном транспорте. Также учителя перед экскурсиями и другими выездными мероприятиями инструктируют детей по вопросам техники безопасности. В тот день сопровождающие проверяли места в салоне после поездки — визуально они были чистыми.

— Мы обсудили проблему с классными руководителями. В дальнейшем они будут уделять больше внимания правилам поведения детей в общественном транспорте. Дополнительно после таких поездок сопровождающие начнут проверять автобус и фотографировать его, — резюмировала заместитель директора гимназии Татьяна Рогожкина.

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