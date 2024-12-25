Россияне назвали операцию ВСУ в Курской области главнейшим событием 2024 года
- 25.12.2024, 1:06
Опрос.
Главным событием жителей России в 2024 году стала операция Вооруженных сил Украины в Курской области. Ее отметили 35% респондентов опроса независимого центра Левады.
Меньше (31%) упомянули «выборы» президента России, столько же - расстрел жителей Подмосковья в «Крокус Сити Холл» (31%) и попытку удара ракетой «Орешник» по украинскому Днепру (30%).
Также россияне называли выборы президента США (21%), рост процентной ставки, рост цен, тарифов ЖКХ, курса доллара (21%), атаки беспилотников на территорию России (18%).
Опрос «Левада-центра» был проведен с 12 по 18 декабря 2024 года среди 1624 человек.
Исследования проводят дома у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.