Какао-бобы обошли по доходности Bitcoin
- 25.12.2024, 5:59
Цена какао со снабжением в марте достигла $11 954 за тонну.
Какао-бобы стали самым прибыльным сырьевым товаром в 2024 году, превзойдя рост стоимости Bitcoin и доходность американского фондового рынка. Об этом сообщает MarketWatch во вторник, 24 декабря.
Цена какао со снабжением в марте достигла $11 954 за метрическую тонну, что составляет рост почти на 185% с начала года.
Для сравнения, стоимость биткоина выросла на 128%, а индекс S&P 500 повысился всего на 25%.
Как предполагают аналитики, пока нет признаков тенденции к снижению, поскольку сельскохозяйственный год 2023-2024 завершился с самым большим за 60 лет дефицитом предложения какао-бобов.