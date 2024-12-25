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Какао-бобы обошли по доходности Bitcoin

  • 25.12.2024, 5:59
Какао-бобы обошли по доходности Bitcoin

Цена какао со снабжением в марте достигла $11 954 за тонну.

Какао-бобы стали самым прибыльным сырьевым товаром в 2024 году, превзойдя рост стоимости Bitcoin и доходность американского фондового рынка. Об этом сообщает MarketWatch во вторник, 24 декабря.

Цена какао со снабжением в марте достигла $11 954 за метрическую тонну, что составляет рост почти на 185% с начала года.

Для сравнения, стоимость биткоина выросла на 128%, а индекс S&P 500 повысился всего на 25%.

Как предполагают аналитики, пока нет признаков тенденции к снижению, поскольку сельскохозяйственный год 2023-2024 завершился с самым большим за 60 лет дефицитом предложения какао-бобов.

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