Католики, униаты, протестанты и многие православные отмечают Рождество Христово

Католики, униаты, протестанты и многие православные отмечают Рождество Христово4
- 25.12.2024, 8:37
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Некоторые белорусские православные также празднуют по григорианскому календарю.
Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская, Украинская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю.
Белорусский православный приход Вильнюса, который относится к Вселенскому патриархату, также отмечает Рождество по григорианскому календарю — 25 декабря, а не 7 января.
В более чем 145 странах мира Рождество Христово – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.
Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества.