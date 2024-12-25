Россия на Рождество атакует Украину ракетами 9 25.12.2024, 8:44

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Ничего святого.

Российские оккупанты на Рождество нанесли массированный удар по Украине, использовав крылатые ракеты и баллистику. Под обстрелом снова объекты энергетики, сообщает «РБК-Украина».

Главное на данный момент:

Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет, а из Черного моря россияне запустили «Калибры», есть выходы баллистики.

Харьков под массированной атакой. Там прозвучало много взрывов, также фиксируют повторные пуски в сторону города. В результате прилетов «баллистики» в городе вспыхнули пожары, есть повреждения инфраструктуры. Также известно о пострадавших.

Взрывы раздаются в ряде регионов. В частности их слышали в Харькове, Днепре, Кременчуге Полтавской области, а также Самаре, Кривом Роге, в Кировоградской области, Запорожье, и Светловодске.

Россия снова массированно атакует энергетику. По Украине введены превентивные отключения света.

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