«В лучших традициях советской армии» 25.12.2024, 8:54

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Скорость потерь россиян удивляет даже самих украинских защитников.

Российские оккупанты теряют своих солдат и военную технику на Курщине со скоростью, которой удивляются даже в ВСУ. Кроме того что Кремль бросает в «мясные штурмы» своих солдат, он также не стесняется это проделывать и с солдатами из КНДР.

Вчера, 24 декабря, в интервью «Украинскому радио» экс-замкомандира ССО полковник Евгений Сасько дал комментарий относительно боевых действия на Курщине.

Он заявил, что бывают дни, когда за день ВСУ уничтожают до 40 бронемашин врага, а это целый батальон. Кремль продолжает воевать на Курщине в лучших традициях советской армии.

При этом Сасько также уверен и в том, что Кремль бросает на Курщину военную технику и живую силу, которую при других обстоятельствах использовал бы на других участках фронта.

Прокомментировал Сасько и качество северокорейского оружия. Он выделил ракеты, которые намного хуже российских. Также у солдат Кима очень низкий уровень подготовки как для современной войны.

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