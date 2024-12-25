Авто из Беларуси удивило полицейских из Германии 1 25.12.2024, 9:01

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Опытные офицеры не поверили своим глазам.

В немецком городе Люденшайд, земля Северный Рейн — Вестфалия, остановили легковой автомобиль с белорусскими номерами, производивший «плачевное впечатление». Как оказалось, не зря, пишет портал «Беларусь и мир».

Как сообщается в пресс-релизе, полиция подвергла проверке машину непрезентабельного вида, зарегистрированную в нашей стране, в субботу, 21 декабря, в 01.30 ночи. В ней находились четыре человека.

Место, где машина затормозила по требованию, было слегка покатым, и в самом начале она сама собой без каких-то действий водителя покатилась в сторону уклона. Задействованный стояночный тормоз не дал никакого эффекта.

Сидевший за рулем попытался предотвратить дальнейшее скатывание, нажав на рабочий тормоз. Эффект проявился лишь через несколько секунд, и стало ясно, что данный тормоз также может иметь серьезные дефекты.

Когда затем машину осмотрели, даже опытные офицеры не поверили своим глазам.

Почти вся рама автомобиля полностью проржавела. Одна дверь и крышка багажника уже не закрывались и были закреплены ремнями. Тормозные диски частично треснули. На несущей пластине не было колодок.

Из-за серьезных технических неисправностей транспортное средство запретили использовать далее, в том числе с него сняли номерные знаки.

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