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«Плакали даже мужчины»

  • 25.12.2024, 9:12
«Плакали даже мужчины»

Белоруска создает игрушки на елку из вашего детства.

Ирина Виноградова на пенсии нашла для себя красивое хобби – она делает елочные игрушки из ваты. Да необычные: все это образы из детства. Ее елка – словно ожившие воспоминания со старых открыток и фотографий, пишет tochka.by.

Истории из ваты

Уже вторую зиму Ирина создает игрушки, которые точно станут маленькой семейной реликвией и будут передаваться из поколения в поколение.

Начиналось все с простого любопытства: увидела такое изделие из ваты и тоже решила попробовать.

«Сделала первого снегиря. Вроде бы получилось. Потом хотела попробовать делать кукол. Интерес только разрастался: хотелось создавать разные сюжеты, придумывать новые образы. Ведь это все осталось в моей памяти – такие одежда, игрушки, санки были в моем детстве», – показывает свою коллекцию Ирина.

Людям сразу понравилось. Сначала такие игрушки шли в подарок друзьям и родным. Так по цепочке нашелся первый покупатель.

А дома поделок из ваты становилось столько, что было принято решение: елочным украшениям нужен новый дом.

«Первую елку в том году мы поставили еще в августе. Нужно было красиво сфотографировать этих ребятишек. Дочка завела страничку в Instagram, сходили на несколько ярмарок. Тогда пошли и первые настоящие продажи. Люди восхищались и никак не могли понять, из чего же сделана игрушка, не понимали, как такое можно «слепить» из ваты», – рассказывает женщина.

Игрушки по фотографии

К сезону пошли первые заказы, люди просили сделать игрушку и для них. Появились очень трогательные и необычные поделки, за которыми стояла целая семейная история.

«Люди присылали фотографии своих детей и просили повторить такие фигурки. Одна женщина заказала целую семью: две девочки на санках и родители. Все по семейным фотографиям было сделано. Такие композиции мама и папа подарили дочерям, живущим далеко от дома», – говорит Ирина.

Еще один особенный заказ – бабушка с мандаринами в авоське и с внучкой на санках. Он пока в стадии разработки. Девушка подробно описала, во что были одеты персонажи, и рассказала, как ее до сих пор греют эти воспоминания из детства. Такой особенный подарок она заказала для своей бабушки.

«Однажды мама аж расплакалась, когда получила фигурку – так она была похожа на ее дочку. Тогда я делала по фотографии девочку в комбинезоне, стоящую рядом со снеговиком», – вспоминает Ирина.

Даже мужчины плакали. Одна покупательница поделилась, что ее муж долго разглядывал игрушки, сделанные по фото дочерей, а потом тихонечко прослезился на балконе.

Образы из детства

Каждая игрушка – это часы кропотливой работы. Самое сложное, говорит мастерица, было наловчиться делать лица детишек. Их сначала лепила из ваты, как и всю фигурку. Потом пробовала заказывать у мастеров, работающих с глиной.

В итоге Ирина все же решила делать их сама: получается именно тот образ, который и задумывала. Отлепленные заранее мордашки потом расписываются вручную под увеличительным стеклом – очень кропотливая работа: некоторые лица – размером с ноготок.

В каждой игрушке есть скелетик – это основа из жесткой проволоки, на которую наматываются слои ваты.

Первые пробные куколки были из обычной медицинской ваты, а теперь – только из хлопковой и льняной.

«Как рождаются образы? Все очень просто – это ведь и мои детство и молодость. Помню, какие шапки тогда были, какие штанишки-шаровары носили дети, какие узоры были на одежде. И я в таком ходила тоже», – говорит Ирина.

Потом мастерица, подобно скульптору, слой за слоем делает из ваты фигурку: штанишки, руки, валенки, шубу… Все закрепляется клеем ПВА, высыхает и еще не раз дорабатывается.

«Игрушка в процессе высыхания деформируется, получаются складки и заломы – все это надо выровнять и подклеить. Потом сама все и расписываю», – показывает работы Ирина.

Никакого художественного образования у женщины нет. Говорит, что все выходит как-то само собой – куклы получаются словно живые.

Маленькие санки, миниатюрные игрушки, клюшки, скворечники, молоточки и сеточки с мандаринами – к каждой детали особое внимание.

Мастерская работает круглый год

Неужели такие игрушки можно делать круглый год и не ждать новогоднего вдохновения?

«Сначала было сложновато, хотелось творить именно в праздничной атмосфере. Но сейчас я могу и на протяжении года что-то делать, если есть время. Все-таки эти воспоминания всегда со мной», – рассказывает женщина.

Заказы начинаются уже в октябре и идут вплоть до 31 декабря. Одна миниатюрная куколка на елку в среднем стоит Br100–120.

«Заказы есть. Даже не успеваю считать, сколько за сезон зарабатываю. Да и все же это больше для удовольствия, чем для заработка», – считает Ирина.

Первоначальные вложения она даже не считала. Казалось, что ерунда, а в итоге покупка огромного количества мелочей вылилась в кругленькую сумму.

«Краски дорогие. Клей ПВА уходит литрами, а вата – килограммами. То пилочка, то наждачка понадобятся новые, а некоторые инструменты и вовсе стоматологические. Ой, много всяких мелочей, хватает», – делится собеседница.

Всего за два сезона своего маленького бизнеса Ирина изготовила не одну сотню игрушек из ваты. И каждую она считает особенной.

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