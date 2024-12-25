«Это один из главных прорывов Украины» 25.12.2024, 9:20

4,298

Владимиром Фесенко

Политолог рассказал о важном событии уходящего года, которое повлияет на фронт.

Каким был уходящий год для Украины и мира? Кто главный герой уходящего года? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Для Украины год был сложным, тяжелым, проблемным в разных измерениях. Первые четыре месяца 2024-го года были даже не перебои, а затянувшаяся пауза с военной помощью от США.

Это негативно сказалось на ситуации на фронте, дало РФ возможность усилить наступление на Донбассе и, к сожалению, преимущество в ресурсах, численности войск и боеприпасах, оружии у России сохраняется. В том числе — и преимущество в воздухе, что позволяет Кремлю продолжать пусть медленное, тягучее, но все-таки наступление.

На протяжении этого года стало очевидным, что война затягивается на неопределенный срок. Россия не может победить Украину, не произошло перелома в войне, но, повторюсь, в этом году проявилось преимущество РФ в ресурсах.

Тем не менее Украина на протяжении этого года продемонстрировала способность наносить ответные удары. Причем — чувствительные. Стоит отметить тенденцию переноса военных действий на территорию РФ. Курская наступательная операция показала, что ВСУ не утратили потенциал проводить успешные, яркие наступательные операции.

Показательно, что операция произошла в августе, но до сих пор российским войска не удается восстановить контроль над Курской областью.

Еще одна тенденция — в Украине существенно увеличилась производство собственной военной продукции. Украина понимает, что для будущего страны очень важно развивать собственный военный потенциал. Более того, украинские военные производственные мощности не до конца загружены, тут есть большой резерв для развития.

Отмечу, что особенно бурно развивается производство военных беспилотников. Сейчас это наше главное оружие для нанесения ударов по территории РФ и в целом на фронте. Они сейчас применяются и в рамках системы противовоздушной обороны Украины. Это один из главных прорывов в развитии военного потенциала Украины.

Важной тенденцией в дипломатическом плане стало подписание договоров о сотрудничестве в сфере безопасности с более чем 20 странами. В том числе — со всеми странами «Большой семерки», ЕС и НАТО. Через эти соглашения Украина начала формировать партнерскую коалицию, которая рассчитана на более длительный период.

2024-ый год, особенного его вторая половина, был связан с активизацией дипломатии, касающейся начала обсуждения перспективы будущих мирных переговоров. В этом плане самым заметным событием для украинской дипломатии стал первый «Глобальный саммит мира» в июне.

Конечно же, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала в этом плане тоже очень сильным фактором. Именно после нее возникли очень сильные (иногда завышенные) ожидания быстрых мирных переговоров и даже каких-то договоренностей о завершении войны в Украине.

Думаю, что вероятность переговоров после победы Трампа в США существенно возросла, но это не означает, что будут какие-то быстрые договоренности о мире.

Россия пытается воздействовать военным путем не только на Украину, но и на Запад. Тенденция 2024-го года — угрозы ядерным оружием (это началось еще в 2023-ем с размещения ЯО в Беларуси), но в этом году Путин пытался продолжать это давление.

В конце года у него появилась новая «игрушка» — «Орешник». Угроза современным гиперзвуковым ракетным оружием — это сейчас новая фишка Путина.

При всем этом Запад все-таки солидарен с Украиной, сохраняется системная поддержка страны. Украина продолжает последовательно, уверенно идти путем европейской интеграции. В частности, политически начался переговорный процесс в этой сфере. Пока это только лишь начальная фаза, но это тоже значимая тенденция уходящего года.

Отмечу, что в Украине летом наконец-то появились первые F-16. Это очень значимое для нас оружие. Для страны важно укрепление ее военно-воздушных сил для выравнивания ситуации в воздухе.

— Какие главные мировые события уходящего года вы бы выделили?

— Самым громким событием стали выборы в США и победа Трампа. Избирательная кампания в США весь год привлекала к себе внимание, очень сильно влияя на международную политику.

Среди ряда других значимых событий отмечу выборы в Европарламент, обновление Еврокомиссии. Очень непростая ситуация сложилась во Франции, где Макрон пошел на эксперимент с парламентскими выборами. Это спровоцировало лихорадку внутриполитической жизни Франции, которая продолжается по сей день.

В течение года прошел целый ряд выборов, которые привлекли к себе большое внимание. На протяжении года была своеобразная избирательная лихорадка, которая началась еще в начале года в Тайване.

Избирательные процессы в разных странах мира провоцировали очень сильно напряжение вокруг и внутри этих стран. Те же выборы в Великобритании, Грузии, Молдове, Румынии.

Еще к значимым международным событиям 2024-го отнесу очень сложные, напряженные ситуации на Ближнем Востоке: активизация войны Израиля против «Хезболлы» в Ливане, против «ХАМАСа». Были очень яркие операции израильских спецслужб, которые очень сильно ослабили «Хезболлу». Весной и осенью были всплески взаимных воздушных атак между Израилем и Ираном.

В конце года неожиданное, но, думаю, очень значимое событие для Ближнего Востока — крушение режима Асада и смена власти в Сирии.

Еще стоит вспомнить то, что в начале года был сформирован военно-политический союз между Россией и Северной Кореей. Следствием этого стало привлечение северокорейских войск для войны против Украины. Это очень угрожающая тенденция. Кто-то даже говорит о первых признаках Третьей мировой войны.

— Кто главный герой уходящего года?

— Очевидно, кто главный антигерой — Путин. Если же говорить о персоне, которая привлекала к себе наибольшее внимание, самая яркая фигура этого года — Трамп. В этом году было очень много ярких, значимых событий, но главных ньюсмейкером был именно он. Он человек года, как бы мы к нему не относились.

— Многие ожидают от 2025 года, что именно он принесет завершение войны. Как вы считаете, так ли это?

— У меня несколько иной ответ. Следующий год Украина и мир будут находиться на грани войны и мира. В какую сторону пойдет развитие событий — зависит от того, насколько успешными будут мирные переговоры.

С очень высокой вероятностью мирные переговоры будут в 2025-ом. Явно попытки предпримет Трамп, а вот получится или нет — вопрос.

Отмечу, что Китай все более активно демонстрирует свою роль в различных международных делах. Не исключаю, что в следующем году Китай поучаствует в мирном процессе в той или иной форме.

А будет ли успешной попытка мирных переговоров? С высокой вероятностью в первой половине будущего года будут идти и переговоры, и продолжаться война. Путин не собирается прекращать войну, но параллельно могут идти переговоры. Путин стремится к переговорам только с США и Трампом, а не Украиной.

Украину же и наших европейских партнеров такая ситуация не устраивает. От того, удастся или нет договориться, на каких условиях, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

Если Украине вместе с партнерами удастся остановить или существенно замедлить российское наступление, то тогда будет больше шансов на то, что будут договоренности и прекращении военных действий.

Но война может затянуться и на весь будущий год. Может быть всплеск напряженности не только вокруг Украины, но и в более широких масштабах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com