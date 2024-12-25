Пашинян отказался от участия в неформальном саммите СНГ 4 25.12.2024, 9:21

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Никол Пашинян

На нем будет Лукашенко.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет 25 декабря под Санкт-Петербургом. Он объяснил свое решение тем, что недавно болел коронавирусом. Пашинян рассказал, что в понедельник у него был положительный тест на СOVID-19, из-за чего 23–24 декабря он работал из дома. И хотя 25 декабря исследование показало, что премьер здоров, было принято решение отказаться от поездки на саммит, гостей которого будет принимать Путин. На саммите будет и Лукашенко.

«Посоветовавшись с коллегами, я решил, что не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ… До конца дня приму решение о том, участвовать или не участвовать в завтрашнем заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», — сообщил Пашинян. Армения в этом году председательствует в ЕАЭС.

Пашинян уже второй год старается избегать саммитов с участием России и режима Лукашенко.

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