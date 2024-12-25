«Создали параллельную реальность»: экс-агенты «Моссада» рассказали о феноменальной операции с пейджерами 25.12.2024, 9:38

Благодаря ей Израилю удалось победить «Хезболлу».

Сотрудники израильской разведки «Моссад» более десяти лет назад заложили взрывчатку в рации, которые взорвались у боевиков ливанской группировки «Хезболла» в сентябре 2024 года.

Два бывших сотрудника «Моссада» рассказали американской телекомпании CBS о подготовке к операции, которая началась более десяти лет назад. Оба разведчика назвали вымышленные имена и во время интервью оставались в масках.

Как отмечает телеканал, операция имела мощный эффект домино и привела к ослаблению Ирана, разгрому «Хезболлы» в Ливане, а также способствовала свержению режима Башара Асада в Сирии.

Операция «Моссада» с подрывом раций была одним из примеров ведения войны путем обмана и хитрости, пишет CBS. Работа над превращением раций в оружие началась более чем за десятилетие до того, как Израиль активировал их в сентябре 2024 года.

«Рация была оружием, так же как пуля, ракета или миномет», — сказал один из экс-разведчиков, который представился Майклом.

Батарея рации, изготовленная в Израиле на стратегическом объекте «Моссада», содержала взрывчатку, рассказал Майкл. Рации были спроектированы таким образом, чтобы их можно было поместить в нагрудный карман бронежилета для бойцов.

По словам Майкла, «Хезболла» приобрела более 16 тысяч таких взрывных устройств, часть из которых была использована против них 18 сентября.

Цена на рации не могла быть слишком низкой, ведь Израиль не хотел вызвать подозрения у «Хезболлы». «Моссад» также должен был скрыть, что является продавцом, и гарантировать, что на след Израиля будет невозможно выйти. Для этого были созданы фиктивные компании, которые проникли в цепочку поставок.

«Мы создаем воображаемый мир. Мы — это глобальная продюсерская компания: мы пишем сценарий, мы режиссеры, мы продюсеры, мы главные актеры. А мир — наша сцена», — сказал Майкл.

«Моссад» также хотел произвести устройства, которые бы члены «Хезболлы» носили с собой постоянно. Поэтому в 2022 году агентство начало разработку начиненных взрывчаткой пейджеров, рассказал бывший агент «Моссада» Габриэль [также вымышленное имя]. По его словам, «Моссад» узнал, что «Хезболла» покупала пейджеры у компании Gold Apollo, которая находится в Тайване.

Пейджеры Gold Apollo были элегантными, блестящими и помещались в карманах. «Моссаду» нужен был пейджер побольше, чтобы вместить в нем взрывчатку, сказал Габриэль.

С помощью манекенов «Моссад» провел испытания с пейджером, положив его внутрь мягкой перчатки, которую держали возле лица манекена, чтобы отрегулировать количество взрывчатки. Ее должно было быть достаточно для того, чтобы ранить членов «Хезболлы», но не травмировать людей рядом, сказал Габриэль.

«Мы тестируем все трижды, дважды, много раз, чтобы убедиться, что [сопутствующий] ущерб будет минимальным», — отметил экс-разведчик.

По словам бывших сотрудников «Моссада», сами устройства не могли собирать разведданные и не могли использоваться для отслеживания.

«Это очень примитивное устройство по своей природе. Вот почему они его используют. Практически нет способа его прослушать», — сказал Габриэль.

«Моссад» также тестировал рингтон пейджера. Они искали звук, который заставил бы человека быстро достать его из кармана. Разведчики также изучали, сколько времени обычно требуется человеку, чтобы ответить на пейджер — в среднем 7 секунд.

Габриэль рассказал, что помнит день, когда он показал пейджер Давиду Барнеа, директору Моссада.

«Он был в ярости. Он сказал, что нет никакого шанса, что кто-то купит такое большое устройство. Оно неудобно в кармане. Оно тяжелое», — вспоминает экс-разведчик.

Директор «Моссада» отправил проект Габриэля на доработку, но мужчина следующие две недели успешно убеждал руководителя в преимуществах пейджера.

Эти преимущества позже показывали в фейковых рекламах на YouTube, где пейджеры рекламировали как прочные, пыленепроницаемые и водонепроницаемые с долгим сроком службы батареи. Спецслужба также публиковала фальшивые онлайн-отзывы.

«Это устройство стало лучшим продуктом в мире в сфере пейджеров», — сказал Габриэль.

«Моссад» так хорошо прорекламировал пейджер, что даже люди за пределами «Хезболлы» захотели его приобрести.

«Очевидно, мы ничего никому не продавали. Мы просто называли им слишком высокую цену», — рассказал экс-разведчик.

«Моссад» создал фирмы-фальшивки, в частности одну в Венгрии, чтобы обмануть Gold Apollo и заставить их сотрудничать. «Моссад» полностью произвел пейджеры сам и имел соглашение с Gold Apollo. «Хезболла» не должна была видеть в этом ничего незаконного.

«Когда они покупали у нас, они даже не подозревали, что покупали у «Моссада». Мы создали такую ситуацию, как в Шоу Трумэна, где все контролируется нами за кулисами», — сказал Габриэль.

Для реализации плана «Моссад» нанял продавщицу из Gold Apollo, с которой «Хезболла» привыкла работать и которая не догадывалась, что сотрудничает с «Моссадом». По словам Габриэля, израильская разведка предложила «Хезболле» первую партию пейджеров бесплатно. К сентябрю 2024 года «Хезболла» имела около пяти тысяч пейджеров.

Далее встал вопрос, когда активировать эти спящие бомбы. Израильская разведка подозревала, что «Хезболла» могла уже догадаться о взрывчатке в пейджерах, поэтому директор «Моссада» дал разрешение, и 17 сентября в 15:30 взрывы прогремели по всему Ливану.

В целом операция пошла по плану, нанося вред только тем, кто имел пейджеры, отметили бывшие сотрудники «Моссада».

«На следующий день после взрывов люди в Ливане боялись включать кондиционеры, потому что опасались, что они взорвутся. То есть была настоящая паника», — рассказал Майкл.

Через день после взрывов пейджеров «Моссад» наконец активировал рации, находившиеся в спящем режиме в течение 10 лет. Некоторые из них взорвались во время похорон тех, кто погиб из-за пейджеров.

Всего в результате двух атак погибло около 30 человек, в том числе двое детей, и около трех тысяч получили ранения.

Целью операции с пейджерами и рациями не было убийство людей, сказал Габриэль.

«Если он [боевик «Хезболлы»] просто мертв, то он мертв. Но если он ранен, его надо отвезти в больницу, ухаживать за ним. Нужно потратить деньги и усилия. И эти люди без рук и глаз — это живые свидетели, которые ходят по Ливану и напоминают: не связывайтесь с нами», — говорит экс-разведчик.

Через два дня после атаки лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с речью. Он выглядел побежденным, считает Габриэль.

«Он уже проиграл войну. И его солдаты смотрели на него во время той речи. И они видели сломленного лидера. Это был переломный момент войны», — добавил он.

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