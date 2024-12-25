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Польша подняла в воздух боевую авиацию

  • 25.12.2024, 9:56
  • 2,928
Польша подняла в воздух боевую авиацию

Из-за обстрела Украины армией РФ.

В Польше утром 25 декабря в воздух подняли боевую авиацию из-за ракетно-дроновой атаки на Украину.

Такое сообщение опубликовало. Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

«В соответствии с действующим порядком, оперативным командующим РСЗО задействованы все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подобраны дежурные пары истребителей, приведены в состояние наивысшей готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки», — говорится в тексте.

Как заявили в Оперативном командовании ВС Польши, предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожаемыми зонами.

В ночь с 24 на 25 декабря армия страны-агрессора РФ подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

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