Польша подняла в воздух боевую авиацию
- 25.12.2024, 9:56
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Из-за обстрела Украины армией РФ.
В Польше утром 25 декабря в воздух подняли боевую авиацию из-за ракетно-дроновой атаки на Украину.
Такое сообщение опубликовало. Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
«В соответствии с действующим порядком, оперативным командующим РСЗО задействованы все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подобраны дежурные пары истребителей, приведены в состояние наивысшей готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки», — говорится в тексте.
Как заявили в Оперативном командовании ВС Польши, предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожаемыми зонами.
В ночь с 24 на 25 декабря армия страны-агрессора РФ подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95мс.