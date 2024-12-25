Надежду не победить1
- Александр Роднянский
- 25.12.2024, 10:33
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Рождественское утро в Украине.
Прямо сейчас российские крылатые ракеты летят над Полтавщиной, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областями. Взрывы и пожары в Харькове и Днепре.
По всей стране объявлена воздушная тревога. Цель российской атаки — объекты энергетической инфраструктуры. Враг хочет оставить без света, воды и тепла простых украинцев.
В это же время совсем рядом, в европейских городах, на их улицах и площадях горят праздничные огни и радостно украшены елки.
Скоро эти города проснутся и в них начнется праздничный день.
Война далеко отсюда. От войны устали, военные новости читают все меньше и все больше разговоров про то, что каким-то чудесным образом, но наступит мир. Чаще всего надежды связывают с Трампом.
Надеются на мир и в Украине. И здесь устали от войны. Очень устали.
Но усталость эта не равна готовности сдаться.
Готовности уступить врагу, чьи ракеты и дроны ежедневно попадают по гражданским объектам.
Даже сегодня. Даже в Рождество.
Рождество — светлый праздник надежды, волшебный праздник, наполняющий жизнь теплом, радостью и ожиданием лучшего!
Пусть все ваши самые важные надежды станут реальностью!
В этом году Рождество совпало и с другим праздником надежды — еврейской Ханукой.
Праздником огней.
На Хануку тоже желают радости, света, мира и тепла.
Этот праздник тоже связан с чудом, символизирующим надежду и возрождение. Победу и избавление от врагов.
И есть горькая ирония в том, что именно света, мира и тепла сейчас пытаются лишить украинцев.
Но надежду не победить. Она сильнее всего.
С праздником вас всех! С Рождеством Христовым!
И счастливой Хануки!
Александр Роднянский, Telegram