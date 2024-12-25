Надежду не победить 1 Александр Роднянский

25.12.2024, 10:33

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Александр Роднянский

Рождественское утро в Украине.

Прямо сейчас российские крылатые ракеты летят над Полтавщиной, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областями. Взрывы и пожары в Харькове и Днепре.

По всей стране объявлена воздушная тревога. Цель российской атаки — объекты энергетической инфраструктуры. Враг хочет оставить без света, воды и тепла простых украинцев.

В это же время совсем рядом, в европейских городах, на их улицах и площадях горят праздничные огни и радостно украшены елки.

Скоро эти города проснутся и в них начнется праздничный день.

Война далеко отсюда. От войны устали, военные новости читают все меньше и все больше разговоров про то, что каким-то чудесным образом, но наступит мир. Чаще всего надежды связывают с Трампом.

Надеются на мир и в Украине. И здесь устали от войны. Очень устали.

Но усталость эта не равна готовности сдаться.

Готовности уступить врагу, чьи ракеты и дроны ежедневно попадают по гражданским объектам.

Даже сегодня. Даже в Рождество.

Рождество — светлый праздник надежды, волшебный праздник, наполняющий жизнь теплом, радостью и ожиданием лучшего!

Пусть все ваши самые важные надежды станут реальностью!

В этом году Рождество совпало и с другим праздником надежды — еврейской Ханукой.

Праздником огней.

На Хануку тоже желают радости, света, мира и тепла.

Этот праздник тоже связан с чудом, символизирующим надежду и возрождение. Победу и избавление от врагов.

И есть горькая ирония в том, что именно света, мира и тепла сейчас пытаются лишить украинцев.

Но надежду не победить. Она сильнее всего.

С праздником вас всех! С Рождеством Христовым!

И счастливой Хануки!

Александр Роднянский, Telegram

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