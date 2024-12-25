В Грузии разгорелся скандал, в котором есть «белорусский след» 25.12.2024, 10:46

3,950

Оппозиционный телеканал показал сюжет под названием «Инструкторы Лукашенко на службе режима Иванишвили».

Грузинские силовики использовали белорусский опыт подавления протестов. С таким утверждением выступил оппозиционный телеканал TV Pirveli в сюжете по итогам расследования действий местной полиции в Тбилиси, где 28 ноября после заявления премьер-министра Иракли Кобахидзе о замораживании на четыре года переговоров о вступлении в Европейский союз возобновились массовые акции протеста. Манифестации начались после парламентских выборов 26 октября, которые оппозиция и президент Саломе Зурабишвили считают сфальсифицированными.

Видеоматериал озаглавлен «Кто инструктировал карателей Гомелаури — инструкторы Лукашенко на службе режима Иванишвили» (второй вариант перевода — мясников).

По утверждению TV Pirveli, летом 2024 года, после того как правящая 12 лет партия пророссийского олигарха Бидзины (Бориса) Иванишвили «Грузинская мечта», несмотря на массовые протесты и позицию президента, приняла в парламенте закон «об иноагентах», министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и пригласил «инструкторов Лукашенко» для «консультаций» перед осенними парламентскими выборами на фоне быстрого охлаждения отношений с Западом.

«Позірк» изучил параллели, которые провели грузинские журналисты, и дополнительно исследовал историю вопроса.

Кто такой Вахтанг Гомелаури

Уроженец грузинской столицы Вахтанг Гомелаури как раз сегодня, 24 декабря, отмечает день рождения. Бывшему начальнику охраны Иванишвили исполнилось 49 лет.

Гомелаури возглавляет МВД Грузии с сентября 2019-го. Это его второй заход на пост руководителя ведомства. В 2013–2015 годах он занимал должность заместителя, первого заместителя министра, а затем и министра.

В промежутке между работой в МВД Гомелаури был главой Службы государственной безопасности Грузии — преемницы КГБ Грузинской ССР. Именно этот период отмечен публичными связями Гомелаури с белорусским КГБ, на что обратили внимание и расследователи TV Pirveli.

Три соглашения и один скандал

В апреле 2015 года Александр Лукашенко впервые посетил Грузию. В составе делегации был министр внутренних дел Игорь Шуневич. Гомелаури на тот момент занимал аналогичную должность в Грузии. Главы ведомств подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, соглашение о реадмиссии и протокол об имплементации соглашения о реадмиссии. Сообщалось, что Гомелаури и Шуневич встретились тет-а-тет, обсудив «важные аспекты сотрудничества между двумя странами».

В августе 2016 года в Грузию прибыла делегация белорусского КГБ. Его тогдашний председатель Валерий Вакульчик подписал с Гомелаури, который руководил уже Службой госбезопасности, соглашение о сотрудничестве по борьбе с терроризмом и преступностью. «Соглашение подразумевает тесное сотрудничество сторон по борьбе против терроризма, коррупции и других организованных транснациональных и международных преступлений», — цитировали заявление СГБ местные СМИ.

Ратификационные процедуры затянулись: документ вступил в силу только через пять лет. Случись это двумя годами или еще раньше, наверняка прошло бы незамеченным, а в августе 2021-го в Грузии уже находились тысячи белорусов, бежавших с родины от репрессий.

В соцсетях поднялся шум: своих оппонентов режим Лукашенко массово записывал в экстремисты и террористы, а значит, есть угроза их выдачи грузинскими властями по запросу. Активисты недоумевали, как стремящаяся в Евросоюз Грузия может заключать подобные соглашения со страной, где массово нарушаются права человека. В Батуми представители белорусской диаспоры вышли на пикет с плакатами «Нет переговорам с диктатором» и «Грузия, не стань пособником кровавого режима». Они потребовали приостановить действие соглашения, заявив, что перестали чувствовать себя в безопасности.

Власти Грузии протестные голоса услышали и попытались объясниться. «В связи с широким общественным интересом» СГБ выпустило пресс-релиз, в котором возложило ответственность за скандал на белорусскую сторону: «После подписания соглашения правительство Грузии предприняло все шаги в установленные сроки для обеспечения вступления документа в силу, а Республика Беларусь ввела в действие документ, подписанный в 2016 году, в августе текущего года и сделала эту информацию доступной через медиа».

Подчеркивалось, что подобные соглашения Грузия имеет с США, Великобританией, Францией, Литвой, другими странами — членами НАТО и ЕС. Вот только подписывал соглашение белорусский авторитарный режим, а вводил в действие уже тоталитарный.

Между строк СГБ дала понять, что выдача белорусов Минску — и даже само допущение этой возможности — не в интересах Грузии: «Использование международного соглашения в ходе кампании по дискредитации органов безопасности и правоохранительных органов страны вызывает особую обеспокоенность, поскольку это может нанести ущерб государственным интересам Грузии». Государство «в соответствии со своими интересами добровольно обменивается информацией в направлении борьбы с преступностью, следовательно, настоящее соглашение не обязывает стороны совершать действия, противоречащие их государственным интересам».

Иными словами, Грузия опосредованно заверила белорусов, что не будет сообщать о них по требованию Минска либо по умолчанию после их прибытия на ее территорию. И действительно, никого из политбеженцев Тбилиси пока не выдал. Но здесь ключевое слово — «пока», все зависит от трактовки вот этого пункта соглашения: «В рамках сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, и на основании запроса стороны оказывают содействие друг другу в передаче персональных данных».

Был и еще один совместный документ. В декабре 2017 года Гомелаури прибыл в белорусскую столицу на празднование 100-летия КГБ и подписал с Вакульчиком соглашение «Об обмене и взаимной защите секретной информации». СГБ сообщила, что благодаря документу «будет создана прочная правовая основа для обмена секретной информацией между двумя странами в сфере безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере международных отношений и других областях».

«Добрые советы» на взаимной основе

В марте 2018 года Лукашенко посетил Грузию второй раз. «Не было того случая, чтобы Грузия не стояла рядом с Беларусью в самые сложные времена. И [прежний президент] Михаил Саакашвили, и нынешняя власть всегда поддерживали белорусский народ», — заявил Лукашенко в Тбилиси.

Саакашвили, который сейчас находится под следствием в Грузии, защищал минский режим на международной арене, отвечая взаимностью за непризнание Абхазии и Южной Осетии. Но за словами Лукашенко о поддержке могут скрываться «дополнительные опции». В ноябре 2021 года бывший президент Грузии заявил, что в 2007-м тот помог раскрыть ему «антигрузинский заговор» Москвы, которая якобы стояла за выступлениями оппозиции и желала привести на пост главы государства своего ставленника.

Скандальное «Соглашение о сотрудничестве между Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь и Службой государственной безопасности Грузии», пролежавшее под сукном пять лет и вступившее в силу через год после президентских выборов в Беларуси, содержит ряд положений, которые как минимум косвенно подтверждают версию TV Pirveli об использовании грузинскими силовиками белорусских методов борьбы с инакомыслящими.

Например, статья 2 «Сферы сотрудничества», пункт 2: «Оказание оперативного, технического и иного содействия в борьбе со следующими преступлениями: а) преступления против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государств сторон…»

На третий день после начала масштабных протестов против заморозки процесса евроинтеграции, 30 ноября, СГБ сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 315 УК (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя), а это как раз и подпадает под процитированный пункт.

В ст. 3 «Формы сотрудничества» идет отсылка на предыдущую статью: «Стороны оказывают друг другу содействие в предотвращении, выявлении, расследовании и пресечении преступлений, указанных в статье 2 настоящего соглашения».

Более того, «стороны могут согласовать возможность присутствия представителей другой стороны в статусе наблюдателя во время осуществления этих мероприятий», а также «осуществляют согласованные мероприятия».

Соглашение предусматривает учебные курсы, семинары, «учебные визиты», тренинги, «оказание помощи техническими средствами, устройствами и другим оборудованием».

А чтобы не было недомолвок, отдельно оговаривается, что «при осуществлении сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, используется русский язык, если Сторонами не обусловлено иное в каждом конкретном случае».

Кадры «дежа вю»

«Многие вещи триггерят, многое похоже. (…) Мы видим этих «робокопов», машины, автобусы и микроавтобусы с полицией — знакомые картинки», — так комментировал в интервью «Позірку» события на улицах Тбилиси белорусский правозащитник Роман Кисляк, пока безуспешно пытающийся получить в Грузии международную защиту.

Журналисты TV Pirveli, сопоставив десятки видеозаписей и свидетельств, провели параллели между действиями местных и белорусских силовиков. Полностью сходятся не только действия на улицах, но и характер телесных повреждений, нанесенных демонстрантам, а также стиль общения с ними, включая угрозы сексуального насилия и требования славословить силовиков. Разница лишь в паре-тройке деталей, хотя и существенных: в Грузии пока не стреляют из огнестрельного оружия (при этом опыт уличных боев богатый), и оба лагеря верны одной символике, поэтому полицейские не топчут флаги, а сворачивают и забирают с собой. Но при этом человек с флагом на спине — маркер для полиции, что это участник протестов.

Ну и пока еще полицейские, в отличие от белорусских силовиков в 2020-м, не бьют машины, на которых приезжают протестующие (акции часто заканчиваются глубокой ночью, а общественный транспорт, включая метро, прекращает работу около полуночи). Агрессия направляется в другое русло: из рупоров спецназ матерится, провоцируя митингующих на ответные действия, чтобы найти повод избить. Местная специфика.

В сюжете обращается внимание на следующие методы полиции в борьбе с демонстрантами, которые, по утверждению журналистов, она переняла у белорусских коллег. Краткая выжимка:

— выхватывание людей из толпы по одному группой полицейских;

— показательное задержание спокойно стоящих граждан, в том числе в стороне от основных событий;

— преследование граждан на соседних улицах, в магазинах, аптеках (прямая параллель с вторжением тогдашнего начальника ГУБОПиК МВД Николая Карпенкова в минское кафе O’Petit, где укрывались протестующие);

— привлечение к облавам неизвестных в штатском («титушек» — это обозначение украинцами хмурых парней в штатском за последние месяцы прижилось и в грузинском языке; в Беларуси таких называют «тихарями»), которые в действительности имеют отношение к силовым структурам либо являются их сотрудниками;

— отсутствие идентификационных номеров на касках силовиков;

— использование для облав спецназа, который должен быть задействован только при массовых беспорядках;

— избиение лежащих;

— намеренное нанесение повреждений на видных местах, чтобы посеять страх и панику у остальных; когда уставали избивать одни, им на смену приходили другие; те, кто в конкретный момент не участвовал в избиении, стояли рядом и смеялись;

— указание в полицейских протоколах, что протестующий был избит неизвестными еще до задержания, т.е. полиция якобы вообще не имеет к этому отношения (в Беларуси побои — практически «джентльменский набор» задержанного);

— угрозы изнасилования в адрес задержанных (практика широко распространена и в России, которая в сюжете тоже упоминается, но в меньшей степени);

— требование от задержанных хвалить директора департамента специальных задач МВД Звиада Харазишвили по прозвищу Хареба (Благовещение) (в Беларуси — видеозаписи с «покаянием»);

— мародерство (у задержанных отбирают не только телефоны и ноутбуки, но и деньги, украшения, наушники, которые не возвращают после освобождения).

Местные эксперты сравнивают жестокость полиции, реформированием которой в свое время так гордился Саакашвили, с жестокостью советской армии, подавлявшей антисоветскую демонстрацию в Тбилиси в апреле 1989 года («ночь саперных лопаток»). Тогда погибло около 20 человек, большинство жертв — женщины.

Более того, опираясь на статистику, местные журналисты приходят к выводу, что в Грузии силовики работали с особым рвением: из 6 тыс. задержанных в Беларуси (в первые три дня протестов, 9—11 августа 2020-го) очень сильно избито было 450, в Грузии из 500 задержанных — 300.

Исполнительный директор тбилисского Центра психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток Лела Цискаришвили сообщила в интервью TV Pirveli, что вместе с коллегами из других стран сравнивала методы насилия в отношении протестующих в Беларуси и Грузии и подтверждает идентичность приемов физического и психологического воздействия.

Некоторые задержанные в Тбилиси утверждали, что в состав групп «титушек» входили русскоязычные. К такому выводу их подталкивало полное отсутствие реакции части нападавших на грузинскую речь. Документального подтверждения этому нет, тем более что не реагировать ни на что в школах спецслужб тоже учат.

Последние десять дней в столице Грузии стало еще громче: к протесту присоединяются все новые социальные группы, однако полиция практически исчезла, и уличные акции больше похожи на карнавал. При этом специально оборудованные мэрией «новогодние деревни» практически пусты.

Все ждут 29 декабря, когда «Грузинская мечта» планирует провести церемонию инаугурации избранного ею в парламенте президента Михеила Кавелашвили — бывшего футболиста без высшего образования, отсутствие которого в 2015 году помешало ему баллотироваться на пост главы Федерации футбола Грузии. Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать пост, и вместе с оппозицией продолжает требовать новых выборов. Премьер-министр Кобахидзе публично пригрозил ей тюрьмой.

Комментарий правозащитника

Перед публикацией с этим материалом ознакомился правозащитник Роман Кисляк. Его краткий комментарий: «К сожалению, какой информацией обмениваются грузинская СГБ с белорусским КГБ, мы, белорусские правозащитники, не знаем, можем только предполагать. Но уже очевидно, что на акциях протеста в моменты столкновения с протестующими поведение грузинских силовиков все больше напоминает действия белорусского спецназа».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com