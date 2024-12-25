В Казахстане разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines 3 25.12.2024, 10:53

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На борту находились 105 пассажиров.

В Актау на западе Казахстана разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Об этом сообщает Tengrinews. Данные о пострадавших уточняются, сообщили в МЧС Казахстана.

На борту разбившегося самолета находились 105 пассажиров и пять членов экипажа, пишет Baza.

По предварительным данным, самолет пропал с радаров и упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Перед крушением самолет кружил над аэропортом.

Момент падения самолета попал на видео.

Как пишет Baza, потерпевший крушение самолет, выполнявший рейс Баку-Грозный, мог сменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню.

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