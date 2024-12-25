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Украина получила миллиард долларов от замороженных активов РФ

  • 25.12.2024, 11:03
Украина получила миллиард долларов от замороженных активов РФ

Это первый транш из запланированных 20 миллиардов.

Украина получила от Соединенных Штатов миллиард долларов за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил во вторник, 24 декабря, в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования заблокированных российских активов в рамках инициативы G7», - пояснил он.

Шмыгаль поблагодарил США и Всемирный банк за «важный шаг на пути к справедливости».

«Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», - добавил украинский политик.

В первой половине декабря 2024 года Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных активов России, пишет «Немецкая волна».

Такое решение министерство приняло в рамках инициативы по предоставлению Украины кредита на сумму около 50 млрд долларов от стран «большой семерки» (G7). В конце октября 2024 года министры финансов стран-членов «семерки» согласовали «техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7» в вопросе кредитования Украины.

Выделенные Киеву деньги должны пойти на экономическую и военную поддержку Украины, а также на восстановление страны после войны, отметили в «большой семерке». «Наша цель - начать выплачивать средства к концу года», - указывается в заявлении, опубликованном на сайте итальянского правительства.

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