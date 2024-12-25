Украина получила миллиард долларов от замороженных активов РФ 25.12.2024, 11:03

Это первый транш из запланированных 20 миллиардов.

Украина получила от Соединенных Штатов миллиард долларов за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил во вторник, 24 декабря, в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования заблокированных российских активов в рамках инициативы G7», - пояснил он.

Шмыгаль поблагодарил США и Всемирный банк за «важный шаг на пути к справедливости».

«Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», - добавил украинский политик.

В первой половине декабря 2024 года Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных активов России, пишет «Немецкая волна».

Такое решение министерство приняло в рамках инициативы по предоставлению Украины кредита на сумму около 50 млрд долларов от стран «большой семерки» (G7). В конце октября 2024 года министры финансов стран-членов «семерки» согласовали «техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7» в вопросе кредитования Украины.

Выделенные Киеву деньги должны пойти на экономическую и военную поддержку Украины, а также на восстановление страны после войны, отметили в «большой семерке». «Наша цель - начать выплачивать средства к концу года», - указывается в заявлении, опубликованном на сайте итальянского правительства.

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