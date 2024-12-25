закрыть
25 декабря 2024, среда, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рождественский удар по Украине: россияне запустили более 70 ракет и более сотни дронов 

4
  • 25.12.2024, 11:20
  • 2,742
Рождественский удар по Украине: россияне запустили более 70 ракет и более сотни дронов 

Силам ПВО удалось сбить более 50 ракет.

В среду, 25 декабря, Россия атаковала Украину более 70 ракетами, среди которых баллистические, и более чем сотней ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты. Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным?», — написал он.

По словам Зеленского, в результате атаки есть попадания, а в нескольких регионах введены отключения электроснабжения.

«Спасибо каждому, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не исказит Рождество», — подчеркнул президент.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип