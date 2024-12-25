Рождественский удар по Украине: россияне запустили более 70 ракет и более сотни дронов 

Рождественский удар по Украине: россияне запустили более 70 ракет и более сотни дронов4
- 25.12.2024, 11:20
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Силам ПВО удалось сбить более 50 ракет.
В среду, 25 декабря, Россия атаковала Украину более 70 ракетами, среди которых баллистические, и более чем сотней ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты. Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным?», — написал он.
По словам Зеленского, в результате атаки есть попадания, а в нескольких регионах введены отключения электроснабжения.
«Спасибо каждому, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не исказит Рождество», — подчеркнул президент.