«Мы даже представить себе не могли, что здесь творится ночью» 25.12.2024, 11:42

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В элитном минском комплексе стая собак разорвала домашнего кота.

В ночь на 16 декабря на территории загородного комплекса «Зеленая гавань» произошло то, чего никто не ожидал: стая бездомных собак загрызла насмерть домашнего кота. Обстоятельства гибели питомца хозяева узнали лишь утром, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. «В ту ночь у дома крутилась стая бродячих собак. Муж насчитал семь штук! Так вышло, что в тот момент кот был на террасе, но собаки его загрызли, когда он решил спрыгнуть и погулять, — рассказала хозяйка кота Алина. — И теперь, признаюсь, страшно выйти с детьми из дома». После инцидента жильцы комплекса стали писать в домовом чате, что стаю на территории ЖК замечали и раньше, вспомнили, как в соседних Колодищах бродячие собаки загрызли косулю и что вопрос про их отлов тогда поднимался, но «многим было жаль собак, потому что их усыпят». Журналисты onliner.by узнали подробности истории, а также поинтересовались у зоопсихолога, насколько опасны собачьи стаи и как себя можно уберечь.

«Мы даже представить себе не могли, что здесь творится ночью»

Минувшей осенью Алина с мужем, дочкой и котом по кличке Мир переехали в новый ЖК, и, по ее признанию, «от счастья всем сорвало крышу». До этого семья жила в Копище в многоэтажке на шестом этаже, что, естественно, было несравнимо с квартирой с собственной террасой. Жизнь на природе понравилась и коту.

— Мир был обычным домашним котом, который за девять лет жизни улицу видел лишь из окна. Переехав, он постепенно начал выходить на террасу. Со временем мог выйти и за ее пределы, погулять рядом и вернуться обратно. Поскольку терраса находится на возвышенности, коту нужно было постараться, чтобы на нее запрыгнуть. Наши родители даже предлагали сделать для кота лесенку, чтобы ему было удобнее забираться, но мы не успели <…>. Со временем Мир настолько освоился, что стал проситься на улицу. Соседи знали нашего кота, могли впустить в подъезд или даже помочь ему забраться на террасу. В общем, обстановка у нас всегда была приятной.

До той трагической ночи супруги не предполагали, что для животного такие прогулки могут быть опасными, «потому что и других котов здесь пускали на самовыгул». Теперь в случившемся в первую очередь винят себя.

— Как только получили ключи, повесили на террасе кормушку для птиц. В тот вечер, около полуночи, муж вышел туда, чтобы насыпать птицам пшена. Мир выскочил за ним. Обычно мы не пускали кота в вечернее время на улицу, но раз так вышло, решили, что впустим его позже — пусть подышит воздухом. <…> Недавно у нас родился второй ребенок, сами понимаете, какими могут быть родители с двумя почти погодками. Легли спать и забыли, что не позвали кота домой и даже не услышали, когда ночью за окном шла бойня.

Уже наутро, просмотрев все записи за прошедшую ночь, муж Алины увидел, как их Мир долгое время сидел на террасе и как к ней несколько раз подбегает стая собак. Сначала их было семь, но ближе к половине пятого их осталось четыре — и именно они напали на кота.

— Произошло это в тот момент, когда Мир, видимо, решив прогуляться рядом с домом, возвращался к террасе и проходил мимо подъезда, — говорит Алина и признается, что так и не решилась посмотреть эти записи. — Окна гостиной выходят на ту сторону, что и терраса. В тот момент я собирала в садик старшую дочь, когда мельком глянула в окно. Шел снег, на земле, на белом фоне, ветром трепался кусок рыжей шерсти <…>. Я поняла, что там лежит наш Мир, выбежала на улицу, накрыла его полотенцем и забрала домой. Мне было не по себе, я так и не смогла его осмотреть. Только запомнила его прокушенную лапку, торчащую из-под полотенца <…>.

То, что случилось с нашим котом, только наша ответственность. Но это еще и толчок к тому, чтобы вопрос с бродячими собаками на территории комплекса был поднят более глобально. Ведь пока все это не случилось, никто не представлял, что по ночам тут абсолютно бесконтрольно бегает стая диких собак.

После инцидента с котом муж Алины стал изучать домовой чат и выяснил, что вопрос с бездомными собаками поднимался еще два года назад. Кто-то видел их стаю со стороны гольф-клуба рядом с КПП, кто-то припомнил историю, когда в соседних Колодищах собаки на глазах изумленных людей разорвали косулю, а одна девушка написала, что на ее собаку пытались напасть два бродячих пса, но все обошлось. Как оказалось, никаких мер тогда предпринято не было. В домовом чате писали, что в отлов не обращались из-за того, что «многим было жаль собак, потому что их усыпят».

— Но сейчас уже стоит вопрос о безопасности людей. Вот мне, допустим, стало некомфортно отвозить ребенка в садик, потому что мне страшно и за себя, и за ребенка. Я заказала ультразвуковые отпугиватели и баллончики [газовые]. Понятно, что пока это все шоковая ситуация и это все потом пройдет. Но еще дело в том, что территория комплекса не огорожена, рядом лес, плюс вовсю идет стройка, где тоже видели эту стаю. И теперь из-за инцидента с собаками многие будут бояться выйти с детьми из дома. Поэтому мы оставили заявки на 115.бел, а также написали застройщику «А-100 Девелопмент» с просьбой подключиться к разрешению этой ситуации.

Что говорит застройщик?

Журналисты обратились в компанию «А-100 Девелопмент» с просьбой рассказать, поможет ли застройщик урегулировать ситуацию в жилом комплексе, поскольку все еще продолжает осваивать эту территорию, а также предусмотрено ли ограждение уже сданных в эксплуатацию объектов.

— «А-100 Девелопмент» и управляющая компания «А-100 Комфорт» понимают переживания жителей по поводу ситуации, которая произошла 16 декабря. В то же время мы, как застройщик, не можем заниматься регулированием вопроса отлова бездомных собак ни самостоятельно, ни с помощью привлеченных служб.

Что касается ограждения, то, как уверяет застройщик, введенная в эксплуатацию жилая часть района по своему периметру «имеет ограждения различного типа». В то же время «Зеленая гавань» «не является полностью закрытым районом», так как все перекрыть невозможно из-за подъездных дорог и гольф-поля.

В компании отмечают, что на территории жилого комплекса некоторые дворовые территории, а также террасы имеют ограждения.

— К сожалению, инцидент с домашним животным произошел на открытой территории. С учетом ситуации и того, что возведение новых домов жилого комплекса продолжается, мы всем нашим подрядчикам строго запретили подкармливать бездомных животных на территории стройки, чтобы не создавать прецеденты.

Зоопсихолог: «Уровень агрессии в стае может быть высоким»

В Беларуси отлов безнадзорных животных регулируется постановлением Совмина №834. В документе говорится, что эти мероприятия контролируются местными органами власти. В случае с ЖК «Зеленая гавань» заявку на отлов будет рассматривать Колодищанский сельсовет, а заниматься им непосредственно — специальная бригада ГП «Жилищник Минщины» (в столице выезжает бригада из «Фауны города». — Прим.).

В начале материала говорилось, что местные жители еще два года назад обнаружили проблему со стаей бродячих собак, но на отлов тогда никто так и не решился. Возможно, на благо собак сработал гуманизм, а может, о них просто на время забыли. Но сейчас, после ночного инцидента с котом, многие стали оценивать эту стаю как потенциальную опасность для себя и окружающих. Насколько опасна для человека стая беспризорных собак и как себя защитить при встрече с ней, журналисты спросили у зоопсихолога Екатерины Костюковой.

— Собаки являются потомками волков, поэтому в условиях, когда они живут вне дома, они инстинктивно стремятся жить стайно. Так проще добывать пищу, защищать территорию от чужаков, обеспечивать свою безопасность во время отдыха и сна. Стая всегда управляется вожаком. И не всегда это самая крупная собака. Вожак — это крепкие нервы, опыт и характер. В общем, почти все как у людей.

Насколько такая стая может быть опасной для человека, зависит от нескольких факторов: какие собаки находятся в стае, как долго она существует и по каким причинам они туда попали. Агрессия со стороны собак возможна только тогда, когда собаки находятся в возбужденном состоянии и охраняют территорию, ресурс или членов своей стаи. Если, допустим, это так называемая «собачья свадьба», то уровень возбуждения, а следовательно, и агрессии в стае, безусловно, будет очень высокий. Если человек каким-то образом обратит на себя внимание этих собак и они подумают, что он несет для них опасность, то да, такие собаки могут напасть.

Поэтому лучшая стратегия здесь — избегать сближения со стаей: перейти на другую сторону дороги, зайти за дом, изменить направление движения.

В обычной стае собак интересно распределены роли: у них есть сигнальщики, загонщики и, естественно, вожак. Именно поэтому не каждая отделившаяся от стаи собака, которая бежит, гавкает и пугает, будет сигналом для нападения стаи. Сигналом будет только поведение вожака. А вожаки, как правило, достаточно опытны, чтобы не расходовать силы напрасно.

Опасным, по мнению зоопсихолога, может быть поведение собак, формирующих стаи в частном секторе и деревнях из самовыгульных животных.

— Часто такие стаи находятся возле своей территории и охраняют ее, поэтому они могут гавкать и имитировать нападение. И если вы столкнулись с тем, что собаки сами являются агрессорами и инициаторами нападения, нужно предпринимать действия, которые снизят уровень их возбуждения. Кстати, и сами собаки так поступают. У них тоже есть «собачий этикет», позволяющий продемонстрировать силу и разойтись мирно.

Впрочем, уверена Екатерина Костюкова, такие ситуации не возникали бы, если бы все владельцы соблюдали правила содержания собак.

«Истинно дикие собаки не живут большими стаями. Их практически нельзя встретить, потому что они избегают мест, где живет человек, и при встрече с ним всегда убегают. Все стаи, которые мы можем заметить, состоят или из самовыгульных собак или из тех, от кого избавились. А это всегда ответственность и вина конкретных людей. Но к сожалению, не всегда можно установить, каких именно».

Зоозащитник: «Ситуация очень неоднозначная»

Мнение зоопсихолога разделяет и глава Ассоциации зоозащитных организаций Оксана Давыденко. Вот как она прокомментировала инцидент:

— Все, кто отпускает животных на самовыгул, должны понимать, что у них может быть билет в один конец. Во-первых, потому что нахождение питомца вне дома в отсутствие владельца небезопасно. Во-вторых, потому что у нас в стране до сих пор предусмотрен отлов и в обозримом будущем его вряд ли отменят, в том числе из-за стай безнадзорных собак. Здесь вышла очень скользкая и неприятная ситуация: владельцы недосмотрели кота, как когда-то недосмотрели за своими животными хозяева безнадзорных собак. Около 70% животных, которые попадают в отлов, — это бывшие домашние животные или их дети. Вот и получается, что самовыгул натолкнулся на самовыгул.

Зоозащитница предполагает, что после обращения жильцов комплекса в отлов животных, скорее всего, умертвят, поскольку минский пункт временного содержания животных на Гурского сейчас переполнен. В регионах же пункты содержания вообще можно пересчитать по пальцам.

— Законом «Об ответственном обращении с животными», который вступит в силу в январе, прямо предусмотрено, что «регулирование численности безнадзорных животных осуществляется путем их отлова с последующей передачей в пункты содержания, приюты, зоозащитным организациям или иным лицам, которые могут обеспечить условия содержания таких животных».

В то же время зоозащитник обращает внимание на то, что на практике люди не так охотно забирают из пунктов отлова животных, как вызывают ловцов или сдают в отлов своих питомцев. И если речь идет о дикой асоциальной собаке, то шансов найти хозяина у нее мало. А социализировать собаку из одичавшей стаи в условиях пункта содержания практически нереально.

Оксана Давыденко отмечает, что можно до бесконечности спорить, надо или не надо ловить диких собак:

— Некоторые думают, что можно поймать, стерилизовать, вакцинировать от бешенства, повесить на них бирки — и потом все будет хорошо. Нет, не будет, потому что это животное. И кроме того, что собак многие боятся, жизнь на улице опасна и для самих животных. Скорее это даже не жизнь, а выживание, на которое ответственный владелец вряд ли обречет своего питомца.

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