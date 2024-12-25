«У россиян есть системные проблемы»1
- 25.12.2024, 11:46
Почему участились аварии кораблей РФ.
У страны-агрессора России есть системные проблемы с обслуживанием собственного флота. Подтверждением тому является ряд инцидентов с российскими кораблями, которые произошли в последние дни.
Сначала они имели место в Черном и Азовском морях, а теперь и в Средиземном. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, пишет «Обозреватель».
«Фактически в течение короткого времени произошло несколько кейсов, но их объединяет все то же – у них есть системные проблемы с обслуживанием. По крайней мере, они должны их иметь, учитывая то, что на таких судах, как правило, много элементов иностранного производства, и обычно это касается машинного отделения», – сказал он.
Эти системные проблемы отражаются на общем состоянии российского флота – как условно гражданского, так и боевого.
«Если с боевым флотом информация не может распространяться так быстро и доступно, потому что это более закрытая структура, то то, что касается условно гражданского судоходства россиян, – оно на поверхности, а иногда и под поверхностью», – добавил спикер ВМС.