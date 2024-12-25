Украинские инженеры превратили легкий самолет в способный долететь до Москвы БПЛА 1 25.12.2024, 11:59

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Ответа у российской ПВО на него нет.

Украинские инженеры превратили легкий двухместный самолет А-22 Летучая лисица (Foxbat) в ударный беспилотник, который может долететь до cтолицы страны-агрессора РФ — Москвы.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

По их информации, коммерческий сверхлегкий самолет А-22 превращен в БПЛА дальнего радиуса действия — до 1,2 тысячи км.

«Такая дальность полета — далеко за пределами возможностей немецкой крылатой ракеты Taurus. Кроме того, это самый большой из известных украинских БПЛА-камикадзе: он может нести 200 кг взрывчатки», — пишет издание.

Как выяснило Bild, с 1996 года украинская компания Аэропракт произвела более тысячи экземпляров этой модели.

«Переоборудовать их в оружие украинские военные решили в начале 2024 года. Самое главное: ручное управление заменено спутниковой навигационной системой», — пишет издание.

Есть информация, что в апреле 2024 года такой дрон ВСУ успешно применили для атаки на российский завод БПЛА в Татарстане, а в декабре — для взрыва в штабе спецподразделений в Грозном, утверждает BILD.

Как пишет издание, достигать переделанный самолет может благодаря небольшому двигателю, практически невидимому для систем российских ПВО, радары которых настроены на отслеживание выделения тепла.

«Если двигатель ракеты Storm Shadow разогревается до 870 градусов, то двигатель А-22 — максимум до 100 градусов. Радиолокационную защиту А-22 обеспечивает специальная пленка. К тому же, он летит с небольшой скоростью и на малой высоте. Ответа у российской ПВО пока нет», — заявило Bild.

Как считает эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, недостатком такого устройства является скромное количество готовых экземпляров. Согласно имеющимся данным, компания Аэропракт могла изготовить в районе 50 А-22 за год. И вряд ли этот объем получится значительно увеличить, утверждает эксперт.

«Для сравнения — российские военные иногда запускают более 50 беспилотников-камикадзе „Герань-2“ за одну ночь», — подытожило Bild.

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