Мощный циклон обрушился на Балканы 1 25.12.2024, 12:12

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В Хорватии и Боснии выросли полуметровые сугробы.

Обильные снегопады обрушились на Боснию и Герцеговину. Сугробы выросли почти до полуметра. Похожая ситуация и в соседней Хорватии. По прогнозам синоптиков, буря может переместиться в Сербию, сообщает TVN.

Для коммунальных служб Боснии и Герцеговины это настоящее чрезвычайное происшествие. Столько снега для балканской страны – явление аномальное. Многие жители взялись за лопаты сами. Расчищают дворы, проезда, откапывают личный транспорт.

На горных перевалах и некоторых магистралях ситуация критическая. Уровень снега достигает 20-40 сантиметров. Въезд для грузового транспорта закрыт. Водителей призывают быть предельно бдительными.

Стихия ударила и по системе электроснабжения. Почти 200 тысяч домов остались без света. Сейчас благодаря оперативным действиям ремонтных бригад это количество удалось сократить до 60 тысяч. На северо-западе страны занятия в школах приостановлены.

В центре Хорватии ситуация похожая. Запрещено движение на большинстве дорог в центральных регионах. Теперь снежная буря надвигается на Сербию. Жителей запада страны предупреждают о необходимости воздерживаться от поездок и возможным отключениям электроэнергии.

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