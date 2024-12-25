Мощный циклон обрушился на Балканы

Мощный циклон обрушился на Балканы1
- 25.12.2024, 12:12
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В Хорватии и Боснии выросли полуметровые сугробы.
Обильные снегопады обрушились на Боснию и Герцеговину. Сугробы выросли почти до полуметра. Похожая ситуация и в соседней Хорватии. По прогнозам синоптиков, буря может переместиться в Сербию, сообщает TVN.
Для коммунальных служб Боснии и Герцеговины это настоящее чрезвычайное происшествие. Столько снега для балканской страны – явление аномальное. Многие жители взялись за лопаты сами. Расчищают дворы, проезда, откапывают личный транспорт.
На горных перевалах и некоторых магистралях ситуация критическая. Уровень снега достигает 20-40 сантиметров. Въезд для грузового транспорта закрыт. Водителей призывают быть предельно бдительными.
Стихия ударила и по системе электроснабжения. Почти 200 тысяч домов остались без света. Сейчас благодаря оперативным действиям ремонтных бригад это количество удалось сократить до 60 тысяч. На северо-западе страны занятия в школах приостановлены.
В центре Хорватии ситуация похожая. Запрещено движение на большинстве дорог в центральных регионах. Теперь снежная буря надвигается на Сербию. Жителей запада страны предупреждают о необходимости воздерживаться от поездок и возможным отключениям электроэнергии.