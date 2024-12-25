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«Аж голова закружилась»

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  • 25.12.2024, 12:22
  • 5,494
«Аж голова закружилась»

В Минске заметили огромную очередь за «халявой».

В Минске возле торгового центра (ТЦ) Palazzo заметили огромную очередь: люди стояли за «халявой». Ею оказались бесплатные живые елки. Видео с очередями опубликовали в TikTok, заметил «Телеграф».

«Людей очень много, мы вряд ли будем стоять. Не знаю, сколько здесь часов надо стоять за этими елками», — поделилась автор одного ролика.

@askerkanat

Очередь за бесплатными живыми елками от бетера возле палаццо

♬ оригинальный звук - Наталия Аскерка

«Стыд и недоумение от этого зрелища», — высказал свое мнение один комментатор.

«За сегодня увидела очередь за елками, очередь на карусель возле библиотеки и очередь за квасом. Ох и любят же наши люди очереди», — отметила другая пользовательница TikTok.

«Аж голова закружилась», — поделилась ощущением от увиденного третья.

@_alila_3 ёлки бесплатно #palazzo #betera ♬ оригинальный звук - 🎄winter☃️

Самый популярный вопрос у комментаторов — «Откуда у людей столько свободного времени?». «Это насколько люди хотят халявы, что готовы часами стоять на холоде ради 30 рублей. За это время можно 300 рублей заработать и здоровье оставить при себе!» — считает юзер TikTok.

«Стоять в очереди — это в ДНК белоруса», — заметил еще один комментатор.

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