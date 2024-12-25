закрыть
25 декабря 2024, среда, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Многие словаки считают премьера Фицо предателем

3
  • 25.12.2024, 12:43
  • 1,112
Многие словаки считают премьера Фицо предателем
Роберт Фицо

Оппозиция критикует главу правительства за встречу с Путиным.

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Фицо, в «длительном» разговоре с Путиным они «обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине» и «об отношениях между Словакией и РФ», сообщает «Польское радио».

Словацкая оппозиционная партия «Свобода и солидарность» раскритиковала встречу Фицо с Путиным. Ее председатель Бранислав Грюлинг

«Мы говорим Владимиру Путину и всем пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации», – добавил Грюлинг.

В столице Словакии Братиславе люди вышли на улицы на митинг протеста против визита Фицо в РФ. Демонстранты держали в руках баннеры с надписями в поддержку Украины. На одном из плакатов было написано: «Остановите Путина!», на другом: «Пахнет предательством».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит Фицо к Путину. По его словам, Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия — суверенитетом.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип