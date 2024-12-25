Многие словаки считают премьера Фицо предателем

Многие словаки считают премьера Фицо предателем3
- 25.12.2024, 12:43
- 1,112
Оппозиция критикует главу правительства за встречу с Путиным.
22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Фицо, в «длительном» разговоре с Путиным они «обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине» и «об отношениях между Словакией и РФ», сообщает «Польское радио».
Словацкая оппозиционная партия «Свобода и солидарность» раскритиковала встречу Фицо с Путиным. Ее председатель Бранислав Грюлинг
«Мы говорим Владимиру Путину и всем пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации», – добавил Грюлинг.
В столице Словакии Братиславе люди вышли на улицы на митинг протеста против визита Фицо в РФ. Демонстранты держали в руках баннеры с надписями в поддержку Украины. На одном из плакатов было написано: «Остановите Путина!», на другом: «Пахнет предательством».
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит Фицо к Путину. По его словам, Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия — суверенитетом.