Многие словаки считают премьера Фицо предателем 3 25.12.2024, 12:43

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Роберт Фицо

Оппозиция критикует главу правительства за встречу с Путиным.

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Фицо, в «длительном» разговоре с Путиным они «обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине» и «об отношениях между Словакией и РФ», сообщает «Польское радио».

Словацкая оппозиционная партия «Свобода и солидарность» раскритиковала встречу Фицо с Путиным. Ее председатель Бранислав Грюлинг

«Мы говорим Владимиру Путину и всем пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации», – добавил Грюлинг.

В столице Словакии Братиславе люди вышли на улицы на митинг протеста против визита Фицо в РФ. Демонстранты держали в руках баннеры с надписями в поддержку Украины. На одном из плакатов было написано: «Остановите Путина!», на другом: «Пахнет предательством».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит Фицо к Путину. По его словам, Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия — суверенитетом.

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